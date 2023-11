Sicilia,hub energetico: confronto con Pichetto Fratin e Salvini

“La Sicilia,hub energetico del Mediterraneo per via degli ingenti flussi che arriveranno dal Nord-Africa a beneficio dell’autosufficienza energetica del Paese e del Nord Europa, ha le potenzialità per sfruttare a proprio vantaggio questa opportunità, attraendo investimenti per creare sei filiere produttive

attorno allo sviluppo di rinnovabili e Comunità energetiche rinnovabili,

idrogeno, mobilità elettrica, ricerca sul nucleare, semiconduttori e Gnl

nei porti, all’interno delle previsioni dei Piani nazionali e regionali

e utilizzando i nuovi e maggiori vantaggi offerti dalla Zes unica del

Sud. Inoltre, ha a disposizione i fondi del “Pnrr” destinati al

miglioramento della gestione dei rifiuti e della depurazione”.

Da questa prospettiva parte l’iniziativa del quotidiano La Sicilia, che per mercoledì 15 novembre, presso i Laboratori nazionali del Sud dell’Istituto di fisica nucleare di Catania, ha organizzato un confronto su queste ipotesi

progettuali, che parlano di Sicilia,hub energetico del Mediterrano. Ne parleranno insieme i rappresentanti dei governi nazionale e

regionale, delle istituzioni, del mondo scientifico, delle imprese e dei

sindacati, offrendo al dibattito gli scenari di sviluppo industriale e

occupazionale aperti dai progetti di ricerca in corso, come quello del

Cnr per trasformare gli scarti di agricoltura in idrogeno verde, la

piattaforma di Unioncamere Sicilia per le Comunità energetiche

rinnovabili, l’inverter di STMicroelectronics in carburo di silicio che

aumenta le prestazioni delle batterie delle e-car, le applicazioni sulla

salute delle ricerche dell’Ifn sul nucleare, i bandi sull’agrivoltaico e

agrisolare, e tanti altri ancora. Senza tralasciare la proposta

dell’istituzione di un Istituto regionale per l’energia solare.

Con inizio alle ore 9,30, dopo i saluti di Enrico Trantino, sindaco di

Catania; di Santo Gammino, direttore dei Laboratori nazionali del Sud

dell’Ifn di Catania; di Antonello Piraneo e Domenico Ciancio,

rispettivamente direttore e condirettore de La Sicilia; le tesi del

convegno saranno illustrate da Mario Pagliaro, dirigente di ricerca

dell’Ismn-Cnr di Palermo e coordinatore del Polo solare della Sicilia.

Il primo panel, alle ore 10,30, vedrà una videointervista con il

ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto

Fratin, seguita da una tavola rotonda con Giuseppe Tripoli, segretario

nazionale di Unioncamere (videocollegato); Renato Schifani, presidente

della Regione siciliana; Roberto Di Mauro, assessore regionale

all’Energia; Elena Pagana, assessora regionale all’Ambiente; Edy Tamajo,

assessore regionale alle Attività produttive; Annalisa Tardino,

componente della commissione Ambiente del Parlamento europeo.

Alle ore 12 è previsto il confronto tra istituzioni e parti sociali: Fabio

Fatuzzo, Commissario straordinario unico alla depurazione; Alessandro

Albanese, presidente di Confindustria Sicilia; Santo Cutrone, presidente

di Ance Sicilia; Gianfranco Zanna, del Direttivo di Legambiente Sicilia;

Alfio Mannino, Sebastiano Cappuccio e Luisella Lionti, rispettivamente

segretari generali di Cgil Sicilia, Cisl Sicilia e Uil Sicilia; Giovanni

La Magna, presidente di Asec Trade.

Dopo una visita ai Laboratori dell’Ifn, alle ore 15 il terzo panel della

giornata, con Calogero Burgio, dirigente generale del Dipartimento

regionale Energia; Gaetano Armao, presidente della Commissione tecnica

specialistica della Regione per le autorizzazioni ambientali; Francesco

Marzullo, responsabile Pianificazione integrata della rete e Governance

dei Piani di Terna; Stefania Sammartano, responsabile Area territoriale

Sicilia di Enel; Miriam Pace, vicepresidente di Confindustria Catania e

presidente della commissione Sostenibilità di Confindustria Catania;

Alessio Bucaioni, Ceo di Wes Trade; Luigi Lanza, rappresentante legale

di Wem.

Alle ore 16, la quarta tavola rotonda con Marco Lupo, direttore generale

del ministero dell’Agricoltura e responsabile della struttura di

missione del “Pnrr”; Diego Bettoni, vicepresidente dell’Istituto

nazionale di fisica nucleare; Alessandro Lavacchi, primo ricercatore

dell’Iccom-Cnr di Firenze, staff del Piano “Pnrr” per l’idrogeno; Toto

Cordaro, vicecommissario straordinario alla depurazione; Rosario

Lanzafame, presidente del Comitato scientifico per la valutazione di

progetti regionali di produzione di H2 rinnovabile; Marco Calì,

ingegnere esperto di Innovazione per Unioncamere Sicilia, progetto

Comunità energetiche rinnovabili; Giacomo Bellavia, presidente Amts; un

rappresentante della Funivia dell’Etna.

Alle ore 17 presentazione degli esempi imprenditoriali di successo nella

transizione energetica che possono far pensare alla prospettiva di una Sicilia,hub energetico del Mediterraneo.

Alle ore 18 le conclusioni saranno affidate al vicepremier e ministro

delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.