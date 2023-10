Giovanni Mannino,uno dei più grandi ricercatori del Novecento: evento per ricordarlo

Il ricordo dello studioso Giovanni Mannino, uno dei maggiori protagonisti siciliani della seconda metà del Novecento nella ricerca preistorica e dell’esplorazione speleologica delle grotte dell’isola.

La Fondazione Sebastiano Tusa in collaborazione con le Associazioni Prima Archeologia e BCsicilia e con il patrocinio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, il Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani e il Comune di Partanna lo ricorderà, nel secondo anniversario dalla sua scomparsa.

Giovanni Mannino tra gli anni ’50 e la fine dello scorso secolo esplorò oltre 400 grotte, divenendo promotore del Catasto delle grotte della Sicilia; condusse per conto della Soprintendenza alle Antichità della Sicilia occidentale, di cui fu assistente di scavo, decine di campagne di ricerca archeologica, scoprendo innumerevoli siti preistorici, tra i quali molti fra quelli oggi noti nella valle del Belice. Saranno presenti alla manifestazione che si terrà domani, sabato 28 ottobre 2023 alle ore 17,30 Presso le scuderie del Castello Grifeo a Partanna, il direttore del Parco di Selinunte, Felice Crescente; il Soprintendente di Trapani, Girolama Fontana; il sindaco di Partanna, Francesco Li Vigni; il presidente della fondazione Tusa, Valeria Li Vigni e il presidente dell’Associazione Prima Archeologia, Maurizio Marchese. Relazioneranno, Massimo Cultraro, Dirigente CNR e docente presso l’Università di Palermo e Antonino Filippi, Ispettore Onorario del Parco Archeologico di Segesta.