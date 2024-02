Festa di Sant’Agata 2024, ritardi importanti nella processione: le ultime

Clamorosi ritardi nel tradizionale giro esterno della Festa di Sant’Agata. In un centro storico gremito di devoti e turisti di tutto il mondo, la Patrona della città è stata portata in processione a ritmi davvero molto lenti. Il capovara Claudio Consoli ha diramato una nota che invita i devoti a tirare con costanza i devoti, mentre l’Arcivescovo Mons. Luigi Renna in via Umberto porta ordine vista la situazione di estrema lentezza.

Sant’Agata 2024, ritmi lenti e processione bloccata in via Umberto per tre ore

Ritmi di processione mai visti prima. La Festa di Sant’Agata 2024 procede a ritmi lentissimi, battendo qualsiasi record di ritardo. La processione del fercolo, infatti, già arrivata in ritardo in Piazza Jolanda, ha avuto forti rallentamenti in via Umberto gremita di persone e devoti. Di seguito è lo stesso fercolo che fa diramare una nota stampa rivolta ai giornalisti per informare i devoti in processione:

“Gentili Colleghe e Colleghi, come avrete notato la processione sta procedendo molto lentamente. Claudio Consoli invita i Devoti a “tirare” i cordoni con costanza e compostezza, al fine di permettere uno svolgimento più fluido del giro di Sant’Agata.”

Inoltre, sempre in via Umberto, l’Arcivescovo Mons. Luigi Renna è intervenuto all’interno dei cordoni della Vara per cercare di velocizzare la processione. Una situazione che ha dell’incredibile, anche perché quella di oggi è stata una delle processioni più lunghe della storia della festa di Sant’Agata. Il fercolo ha raggiunto Piazza Stesicoro alle 20.45, quando usualmente la raggiunge in orario stimato tra le 17 e le 18.