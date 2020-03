Ircac, moratoria dei mutui contratti con il sistema bancario prima del 31 gennaio 2020

PALERMO – L’Ircac rende operativa la moratoria dei mutui contratti con il sistema bancario prima del 31 gennaio 2020. La moratoria è prevista dall’intesa raggiunta lo scorso 12 marzo tra l’Assessorato Regionale Economia e l’ABI Sicilia, che recepisce l’accordo raggiunto a livello nazionale tra l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e l’Associazione delle Imprese (tra cui Confcooperative e Legacoop) del 6 marzo 2020.

L’accordo, stabilito con l’obiettivo di contrastare la grave crisi di liquidità che colpisce il sistema economico nazionale e regionale, in seguito alla diffusione del “COVID-19”, consente di sospendere le rate mensili dei finanziamenti ottenuti dalle imprese dal sistema bancario, evitando il pagamento della quota capitale per un anno ed è previsto per tutti i rapporti di mutuo di medio e lungo termine.

L’intesa raggiunta in Sicilia prevede l’estensione della moratoria dei mutui e contratti di finanziamento agli enti regionali IRFIS Finsicilia S.p.a., CRIAS e, appunto, Ircac.

Le cooperative interessate ad usufruire degli aiuti previsti dall’accordo dovranno far pervenire una richiesta, il cui modello in corso di definizione da parte dell’Ircac sarà scaricabile dal sito www.ircac.it nei prossimi giorni, congiuntamente ad una apposita dichiarazione in cui si rileva il danno subito dall’impresa a causa dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid -19.

