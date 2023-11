C’era una volta: “quelli del Golden Gate”

CATANIA – C’era una volta la nostra città, c’erano una volta i giovani catanesi, c’era una volta la discoteca e i pomeriggi giovani.

Se oggi hai tra i 45 e i 55 anni non puoi aver dimenticato come trascorrevi il sabato e la domenica pomeriggio.

Dopo una lunga settimana fatta di scuola e compiti, l’adorato week end era l’unico tempo di pura gioia.

Per le ragazze la preparazione iniziava nelle primissime ore del pomeriggio, subito dopo il pranzo, ci si chiudeva in bagno con le amiche più fidate per definire il trucco, l’acconciatura e scegliere la maglietta e il jeans più bello.

I ragazzi, invece, tiravano a lucido le loro vespe ’50, chiamavano a casa del migliore amico per decidere il luogo di ritrovo e si partiva.

Destinazione Via Martino Cilestri, destinazione Golden Gate o Charlie Brown. Poco importa il nome con cui ricordi quella discoteca perché l’importante oggi è poter dire “io c’ero!”.

E se c’eri certamente ricordi il divertimento puro e sano fatto solo di musica, balli, coca cola e i primi baci rubati tra le luci soffuse.Tutto consumato in poche ore, dalle 17:00 alle 20:30, il poco tempo che bastava a renderci liberi e felici, per poi rientrare a casa in attesa del prossimo fine settimana.

Sono passati molti anni da quei pomeriggi ma per tanti è come se fosse volato quel tempo, che ci ha portati fino all’arrivo del Covid che agli inizi del 2021 ci ha chiusi in casa contro la nostra volontà.

Tutti abbiamo cercato come meglio abbiam potuto di far passare quelle lunghe giornate monotone e deprimenti.

Ci siamo dati alle ricette più elaborate, alla palestra fatta in casa, ai giochi da tavolo, alle pulizie, a fare l’amore, ma c’è stato chi, andando a riprendere dei vecchi dischi in vinile, ha iniziato a fare delle dirette sul proprio profilo social passando musica rock targata anni ’80 e ’90 attirando la curiosità di molti…in particolare di chi certe canzoni non le ha mai dimenticate, e cioè i ” ragazzi del gruppo organizzativo” che giorno dopo giorno, disco dopo disco, si scambiavano sul social saluti, commenti e ricordi, postando vecchie foto tirate fuori dal cassetto.

Da lì l’idea di creare un gruppo facebook che non poteva che chiamarsi “QUELLI DEL GOLDEN GATE”, mirato essenzialmente a ritrovarsi in ricordo dei tempi lontani.

Appena è stato possibile, un incontro proprio lì all’ingresso della storica sede della discoteca, tra alcuni dei ragazzi del gruppo organizzativo ed entourage dello staff, è stato siglato l’inizio di qualcosa di veramente grande.



E’ così che oggi si ritrovano su facebook oltre 700 di loro, i mitici “ragazzi del gruppo organizzativo”, vecchi amici che avevano vissuto 35 anni prima la bella esperienza di fare gruppo, oggi tornano insieme per rivivere quella gioia dello stare insieme, nel condividere la musica vera e piacevole di quell’ epoca, e di tramandare alle nuove generazioni, l’idea che ci può divertire senza eccessi, che la musica è fatta di strumenti e non di autotune, di parole e non di parolacce, di sentimenti positivi e non di violenza.

Ma la realtà supera la fantasia.

Infatti domenica 26 Novembre dalle ore 17:00 alle ore 24:00 presso il locale MANAGERIE di via Giasone, 1 (Catania) ritorna il pomeriggio giovani, e questa sarà la vera occasione per esserci tutti insieme, giovani di allora e meno giovani di oggi, tutti riuniti anche con le proprie famiglie.

comunicato stampa