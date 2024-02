“L’Industria del Turismo in Sicilia”: secondo seminario della scuola di formazione per il bene comune

CATANIA – “Lo sviluppo locale del territorio: gli investimenti per le imprese in Italia. L’industria del turismo in Sicilia”, è il tema del secondo seminario della Scuola di formazione per il bene comune. Dopo l’intervento introduttivo di Antonio La Ferrara e di Salvatore Motta, rispettivamente presidente di Futurlab e Compagnia delle opere Sicilia, che hanno organizzato il ciclo di incontri, di Giuseppe Cicala, direttore della Scuola di formazione, delle autorità, le relazioni saranno esposte da Luca Sammartino, vice presidente della Regione, assessore all’Agricoltura e sviluppo rurale; Ornella Laneri, presidente di CDA Hotel Management 1983 e Fondazione OELLEMediterraneo Antico, vicepresidente nazionale AIDDA; Toti Piscopo, amministratore unico Logos SrlComunicazione e immagine; Seby Costanzo, consigliere delegato promozioni, relazioni esterne, eventi del Consorzio Erna Doc, co-founder Cantine di Nessuno. Moderatore: Rosario Faraci, professore di Economia e gestione delle imprese dell’Università di Catania e giornalista. L’incontro si terrà sabato 10 febbraio, dalle 9,30 alle 13,00, al SAL borgo creativo, via Indaco, 23, Catania.