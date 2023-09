Nebrodi Ospitalità Diffusa, iniziative fino al 20 settembre

Prosegue il Progetto Nebrodi Ospitalità Diffusa, per la promozione e lo sviluppo territoriale.

L’iniziativa coinvolge i Comuni di Capri Leone (Ente capofila), Ficarra, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Mirto, San Marco d’Alunzio, San Salvatore di Fitalia e Ucria. Dal 15 al 20 settembre prossimo, infatti, tutti gli Enti Locali coinvolti apriranno le proprie porte agli Operatori turistici internazionali, per un incoming nell’ottica di un potenziamento dei servizi e delle strutture ricettive territoriali. Si parte venerdì 15 settembre con l’arrivo della delegazione di operatori turistici esteri di Lasicilia.es e di ElGiroscopo Vijero.es per l’approfondimento dei contenuti da condividere sulle rispettive piattaforme multimediali. Si continua sabato 16 settembre – sia al mattino che nel pomeriggio – con la partenza ed escursione guidate nei primi tre Comuni nebroidei di Floresta, Ucria e Ficarra. Domenica 17 settembre sarà il turno di Mirto, Frazzanò e Longi. Lunedì 18 settembre, partenza per Capri Leone e San Marco d’Alunzio, così come martedì 19 settembre a San Salvatore di Fitalia e Galati Mamertino. L’evento si concluderà con il dibattito e confronto con gli Amministratori locali dei dieci Comuni aderenti alla rete per un primo bilancio delle attività.

“Siamo orgogliosi di ospitare gli operatori turistici internazionali che visiteranno i dieci Comuni della rete – commenta il Sindaco di Capri Leone, Bernardette Grasso. Si tratta di un’occasione unica per far conoscere le bellezze naturali, storiche e culturali del nostro territorio, nonché le tradizioni e le eccellenze enogastronomiche che lo caratterizzano. D’altronde, il progetto nasce dalla volontà di valorizzare le risorse locali e di creare un’offerta turistica integrata e sostenibile, basata sul recupero e sulla riqualificazione degli alloggi rurali e dei borghi storici e da far conoscere anche all’estero. Il nostro obiettivo è quello di attrarre visitatori interessati a vivere un’esperienza autentica e immersiva, in contatto con la natura e con le comunità locali. Siamo convinti che questo sia il modo migliore per promuovere e sviluppare il nostro territorio, nel rispetto dell’ambiente e dell’identità locale. Ringrazio tutti gli operatori turistici che hanno aderito all’iniziativa e tutti i Comuni che hanno collaborato alla realizzazione del progetto. Auspico che questa sia solo la prima di tante altre occasioni di incontro e di scambio tra il nostro territorio e altre realtà turistiche internazionali.”