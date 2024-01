Fare Impresa in Sicilia, webinar di Confcooperative per giovani e donne

Come costruire una cooperativa, le agevolazioni attive, Fare Impresa in Sicilia e Resto al Sud, la Certificazione di Genere.

Sono i principali temi dell’atteso Webinar gratuito organizzato da Confcooperative Sicilia, attraverso le Commissioni Giovani e Dirigenti Donne Cooperatrici.

L’appuntamento è fissato per oggi pomeriggio, 11 Gennaio alle 16:30.

Dopo i saluti istituzionali di Cesare Arangio, vicepresidente di Confcooperative Sicilia e l’introduzione dei presidenti della Commissione Giovani, Fabio Casamento e della Commissione Dirigenti Cooperatrici, Tania Arena, si entrerà nel cuore dell’incontro con Luciano Nicosia, funzionario e Revisore di Confcooperative Sicilia, che spiegherà Come costituire una cooperativa. Si parlerà, poi, delle Agevolazioni Regionali Attive con Lorenzo Ruisi, in rappresentanza dell’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana. Il tema Fare Impresa in Sicilia sarà affidato al Funzionario di Confcooperative Sicilia Stefano Canzoneri, mentre Fabio Casamento concentrerà il suo intervento sulla misura “Resto al Sud”. Tania Arena e Alessandra Brogliatto, componente della Commissione Dirigenti Cooperatrici di Confcooperative Nazionale, infine, entreranno nel dettaglio di un altro aspetto che assume un rilievo sempre maggiore nella vita delle imprese: la Certificazione di Genere. Questo il link per iscriversi e partecipare.

“Il nostro obiettivo- spiega Tania Arena – è senza dubbio quello di incentivare l’occupazione, femminile e giovanile principalmente. La Commissione Dirigenti Cooperatrici di Confcooperative Sicilia lavora per la riduzione del divario di genere nei posti di lavoro, un tema su cui l’Italia avverte adesso la necessità di impegnarsi. Non a caso porremo grande attenzione alla Certificazione di Genere, strumento messo in campo con il Pnrr, proprio per accorciare le distanze tra i due generi in tutte le aree maggiormente critiche per la crescita professionale delle donne”.

“L’idea di quest’incontro- aggiunge Fabio Casamento- nasce dalla volontà di prospettare ai giovani una serie di opportunità per l’ingresso nel mondo del lavoro da protagonisti, a partire, naturalmente dalla possibilità di costituire cooperative. I partecipanti avranno la possibilità di conoscere i principali meccanismi del percorso verso l’avvio dell’impresa, nel nostro caso cooperativa, e di comprendere che, qualora decidessero di compiere questo passo, possono utilizzare strumenti già attivi, con il sostegno di Confcooperative Sicilia attraverso tutte le sue sedi territoriali”.