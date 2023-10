Vini Siciliani, incontro e degustazione con Scialari e Cantine Settesoli

Sarà dedicato ai vini siciliani naturali, con la cooperativa Cantine Settesoli il nuovo incontro organizzato da Scialari.

Appuntamento Sabato 7 Ottobre con un incontro gratuito nel corso del quale sarà presentata la cantina, che illustrerà il proprio lavoro ed il proprio prodotto.

Spazio, subito dopo, alla dietista di Scialari, la Dottoressa Ivana Pezzino, che approfondirà gli aspetti legati alle proprietà dei vini naturali.

La degustazione prevede un menu con la degustazione di 5 vini.

Questo il menu:

Piatto misto con salumi di suino nero dei Nebrodi e formaggi artigianali locali accompagnati da composte.

Schiacciata con verdure di stagione e caciotta bufalina affumicata.

Involtino di melanzane, pomodorino e lonza di suino nero dei Nebrodi.

– Cous cous di Timilìa Bio con capuliato e battuto di melanzane al basilicoe scaglie di ricotta salata di Randazzo.

– Piparelle con ganache di mandorle e arancia accompagnate con passito

L’evento è su prenotazione, con start alle 19:30. Il menu degustazione ha un costo di 30 euro. Info e prenotazioni: info@scialari.com

095/3789677 (Anche Whatsapp)

Messaggio Facebook e Instagram

In occasione dell’evento tutti i prodotti delle cooperative aderenti in bottega saranno scontati del 20% per i partecipanti.

Gli stessi articoli rimarranno in sconto al 10% fino al 31 ottobre.

Ulteriori info su Facebook e Instagram