Carta d’identità elettronica per gli iscritti A.I.R.E in Australia

Gli italiani residenti in alcune zone d’Australia potranno richiedere la Carta d’Identità Elettronica. Gli iscritti A.I.R.E residenti in Australia otterranno il rilascio nel caso in cui vivano nell’Australian Capital Territory e nelle città Queanbeyan e Cooma nel NSW, purché già registrati nello schedario consolare e i cui dati anagrafici siano già presenti nella banca dati A.I.R.E. Successivamente il rilascio dovrebbe essere garantito anche negli altri Stati.

A darne notizia è il senatore Pd eletto nella circoscrizione estero Africa-Asia-Oceania-Antartide, Francesco Giacobbe.

La CEI sostituisce lo SPID per i servizi online a cui i cittadini possono avere accesso ed è valida per l’espatrio negli Stati membri dell’Unione europea, in quelli aderenti allo Spazio Schengen (UE + Islanda, Norvegia, Svizzera) e in quelli dove sono stati ratificati accordi internazionali particolari.

Giacobbe esprime soddisfazione ma il lavoro non è ancora terminato.

“Finalmente -il commento dell’esponente del Pd- arriva a compimento un iter burocratico su cui più volte avevo interrogato e spronato il Governo”.

“Per ora la CIE potrà essere rilasciata solo ai cittadini italiani regolarmente iscritti all’ A.I.R.E e residenti nell’ACT e nelle città di Queanbeyan e Cooma nel NSW, ma questo è un primo, determinante passo verso il suo rilascio a tutti i cittadini italiani in Australia. E, poi, nel mondo una volta che la sperimentazione avrà il successo atteso. Con la carta di identità elettronica, che garantisce servizi online anche ai cittadini all’estero, si colma un altro gap fra chi vive in Italia e chi oltre confine”.

“Ora – ha concluso il Senatore Giacobbe – c’è da continuare a lavorare su alcuni punti che possono essere di immediata soluzione per gli iscritti Aire, come: la copertura sanitaria in Italia, il riconoscimento delle patenti e dei titoli di studio. Senza dimenticare le tante, tantissime questioni di più ampio respiro che riguardano anche i non iscritti Aire e che continuerò a seguire con la stessa voglia, forza e passione di sempre”.

Per maggiori informazioni sulla CEI e come richiederla, consultare il link dell’ambasciata: