Al Teatro Ambasciatori di Catania arriva il musical di “Alexander Hamilton”

Dopo il grande successo di City of stars e The Greatest Show, l’Associazione Ouroboros torna in scena con un’altra grande produzione: Alexander Hamilton, uno dei più grandi musical di Broadway degli ultimi anni. Una ventata di hip hop ambientata nel post Rivoluzione americana è pronta a travolgere la Città di Catania grazie alla luminosità della sua stella guida. Lo spettacolo debutterà il 12 aprile 2024 al Teatro Ambasciatori, seguiranno altre tre date nello stesso mese: sabato 13, venerdì 19 e sabato 20.

Alexander Hamilton è il racconto di uno dei personaggi fondamentali per la nascita degli Stati Uniti D’America, uno dei suoi Padri fondatori. Prima, sostenitore della Rivoluzione Americana e braccio destro di George Washington, poi, sostenitore del federalismo e Primo Ministro del Tesoro, oggi stampato sulla banconota da 10 dollari. Il musical porta in scena la sua vita, i suoi successi e i suoi dissidi politici rievocati per mezzo del genere musicale nato proprio sul suolo statunitense negli anni ‘80 del ‘900, “solo” 200 anni dopo la narrazione dei fatti, parliamo dell’hip hop. Il classico beat rap è infatti il filo conduttore che lega sia la parte recitata a quella messa in musica.

Lo spettacolo di Broadway di Lin-Manuel Miranda, visibile su Disney Plus, è la trasposizione teatrale della biografia scritta da Ron Chernow. Un musical dei record e dal successo clamoroso che nel 2016 ha ricevuto il Premio Pulitzer per la drammaturgia e ottenuto sedici nomination ai Tony Award, vincendo in undici categorie tra cui quella di miglior musical. L’Associazione Ouroboros porterà a Catania una versione con testo narrato in italiano (in assoluto la prima traduzione del musical in lingua italiana), che resta fedele al beat e alla metrica originale, le canzoni invece, rimangono col testo inglese ma ovviamente cantante dalle meravigliose voci della compagnia nostrana.

Con il musical Alexander Hamilton, l’associazione continua la sua tradizione offrendo al pubblico esperienze teatrali indimenticabili e mescolando storia e musica in un connubio coinvolgente. Attraverso la storia del fondatore degli Stati Uniti, il musical offre un’affascinante esplorazione di politica, amore, ambizione e rivalità.

New York, 1776. Alexander Hamilton, dopo aver patito la povertà e la perdita dei propri cari, lascia la sua terra natale nei Caraibi e approda da immigrato nella più importante città delle Colonie del Nuovo Mondo. Una mente eccelsa, ambizione e arguzia senza precedenti, la capacità di farsi potenti alleati e di trovarsi dalla parte giusta della storia saranno le carte con cui affronterà la partita che lo porterà ad ottenere la fama che da più di 200 anni gode nella terra che lo ha reso grande. Farsi strada con la forza dei propri pensieri, espressi tramite le armi più potenti a sua disposizione: penna e calamaio. Luci e ombre di un personaggio tanto carismatico quanto complicato, ma certamente emblema di un popolo che ha ribaltato il mondo opponendosi al più grande Impero dell’epoca. Successi e insuccessi, vittorie e sconfitte, amori e tradimenti, apice e caduta dell’uomo che dal nulla ha piantato le basi per la creazione degli Stati Uniti d’America: questo è ciò che egli stesso e le persone che lo hanno vissuto racconteranno al pubblico spettatore. Quanto in là può spingersi un uomo che non conosce limiti?

BIO ASSOCIAZIONE OUROBOROS

L’Associazione Ouroboros ha visto la luce nel 2018 come un vivace nucleo culturale nel panorama teatrale di Catania. Fondata con l’obiettivo di creare esperienze teatrali uniche e senza confini, l’associazione si distingue per la sua gestione autonoma e il coinvolgimento attivo dei suoi membri. Ouroboros accoglie talenti giovani e appassionati, dando loro l’opportunità di mettere in campo le proprie competenze e visioni. Il gruppo, composto principalmente da risorse under 27, ha dimostrato un’impressionante dedizione nel portare avanti la propria missione.

Attraverso la produzione di tre spettacoli innovativi e coinvolgenti, Ouroboros ha conquistato un posto di rilievo nella scena teatrale locale. Con una visione che abbraccia la diversità e l’inclusione, l’associazione si impegna a rompere le barriere e a creare connessioni significative con il pubblico. Con un futuro luminoso davanti a loro, l’associazione continua a esplorare nuovi territori artistici e a lasciare un’impronta indelebile nel tessuto culturale della città. I biglietti acquistabili su liveticket.