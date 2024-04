Catania, come funzionano i Playoff di Serie C?

Finita la regular season dei tre gironi della Serie C adesso si procederà con la disputa dei playoff e dei playout. Saranno ben 28 le squadre che parteciperanno agli spareggi per la promozione in Serie B e solo una farà compagnia a Mantova, Cesena e Juve Stabia.

Playoff Serie C, le tappe e le fasi: ecco come funziona

Terminata la stagione regolare è tempo di playoff in Serie C. Agli spareggi accedono ben 28 squadre classificate tra il 2° e il 10° posto dei tre gironi più la vincente della Coppa Italia Serie C (il Catania che è arrivato 13°). Ma vediamo tutte le fasi dei playoff di C.

Fase playoff del girone

La fase playoff del girone è il primo passo degli spareggi dove partecipano ben 18 squadre classificate tra il quinto e il decimo posto dei tre gironi. Essa si svolgere in un singolo turno a gara unica ospitata dalla squadra piazzata meglio in campionato. La squadra ospite (classificata peggio) per qualificarsi al turno successivo deve necessariamente vincere e non sono previsti supplementari e rigori. Al secondo turno della fase playoff si aggiungono altre tre squadre classificate rispettivamente al quarto posto di ciascun girone. Vale lo stesso discorso del primo turno, in caso di parità passa la squadra piazzata meglio in campionato.

Fase Nazionale

Alla Fase Nazionale dei playoff di Serie C partecipano ben 13 squadre, ovvero quelle che sono arrivate seconde e terze in campionato e la vincitrice della Coppa Italia Serie C. Essa si divide in due fasi e viene disputata con doppia gara (andata e ritorno): nella prima entrano in scena le terze classificate e la vincitrice della Coppa, che avranno il vantaggio di essere testa di serie e di giocare la gara di ritorno in casa con due risultati su tre. Al secondo turno entrano in gara le seconde da testa di serie e il criterio sarà sempre lo stesso: passa la miglior piazzata in classifica in caso di parità di risultato. Tutti gli accoppiamenti verranno effettuati con sorteggio.

Final Four

L’ultima fase dei playoff, ovvero la Final Four, si divide in semifinale e finale, tutte e due da disputare con gare d’andata e ritorno. Sono 4 le squadre a partecipare e questa volta non varrà più il discorso legato al miglior piazzamento. Sono previsti, in caso di parità, tempi supplementari e calci di rigore per decretare il passaggio del turno. Stesso discorso per la finale e la squadra vincitrice sarà la quarta promossa in Serie B 2024/25 insieme a Mantova, Cesena e Juve Stabia.

Playoff Serie C, le date ufficiali

Fase girone primo turno: 7 maggio 2024

Fase girone secondo turno: 11 maggio 2024

Fase Nazionale primo turno (andata): 14 maggio 2024

Fase Nazionale primo turno (ritorno): 18 maggio 2024

Fase Nazionale secondo turno (andata): 21 maggio 2024

Fase Nazionale secondo turno (ritorno): 25 maggio 2024

Semifinale d’andata: 28 maggio 2024

Semifinale di ritorno: 2 giugno 2024

Finale d’andata: 5 giugno 2024

Finale di ritorno: 9 giugno 2024

Serie C, ecco le squadre partecipanti ai playoff

Il Catania sarà tra le 28 squadre che parteciperanno ai playoff di Serie C per giocarsi la promozione in Serie B. Ma quali sono le squadre che parteciperanno agli spareggi?