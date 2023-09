Abbonamenti Catania, numeri da capogiro: quasi 14.000 tessere e dodicesima in Italia per numero

Se il Catania ha una grande arma in più è senza dubbio la sua tifoseria grazie alla campagna abbonamenti. Già nella passata stagione con oltre 11.000 tessere in Serie D la piazza etnea ha dato grande prova di amore e attaccamento ai colori. Quest’anno, in Lega Pro, la cifra degli abbonati è arrivata a quota 13.801. Un dato che rende il club di Ross Pelligra dodicesimo nella speciale classifica degli abbonati di tutte le squadre professionistiche.

Catania, la campagna abbonamenti “Figli del VulCano” vola a quasi a quota 14.000.

Il Catania sta dimostrando, ancora una volta, di essere una “fuori-categoria” per la Lega Pro. Con 13.801 abbonamenti sottoscritti la squadra rossazzurra è tra le migliori d’Italia per numero di abbonati. Infatti, nelle scorse settimane, sono andati a ruba i settori delle curve e della Tribuna A. Basti pensare che tutti i tagliandi per la Nord sono andati sold-out nel giro di pochissimi giorni dal 22 agosto (data di apertura della campagna abbonamenti “Figli del VulCano”).

Un dato non affatto disatteso alla prima giornata contro il Crotone. Al Massimino 18.800 spettatori hanno accolto il Catania di Luca Tabbiani, in una festa dai colori rossazzurri per un tanto atteso ritorno in Serie C. Inoltre, la società rossazzurra ha comunicato che sarà disponibile sottoscrivere l’abbonamento fino a domenica 17 settembre 2023.

Abbonamenti Catania: numeri superiori a Cagliari, Palermo e Atalanta

Il dato di 13.801 abbonamenti sottoscritti è a dir poco clamoroso per tempistiche e numeri vista la categoria. Infatti, questo dato porta in alto il Catania nella speciale classifica delle squadra professionistiche tra A, B e C che hanno avviato una campagna abbonamenti. Al momento solo le big di Serie A (Inter, Milan, Roma e Juventus) e la Sampdoria hanno fatto meglio dei rossazzurri. In Lega Pro nessuno in questa stagione ha raggiunto il numero degli etnei.

Inter 43.000 (Serie A) Milan 42.000 (Serie A) Roma 40.000 (Serie A) Lazio 28.400 (Serie A) Genoa 27.777 (Serie A) Napoli 22.237 (Serie A) Lecce 21.018 (Serie A) Sampdoria 18.224 (Serie B) Fiorentina 17.252 (Serie A) Juventus 16.000 (Serie A) Bologna 15.000 (Serie A) Catania 13.801 (Serie C) Cagliari 13.431 (Serie A) Udinese 13.199 (Serie A) Hellas Verona 13.000 (Serie A) Palermo 11.602 (Serie B) Atalanta 11.080 (Serie A) Frosinone 11.000 (Serie A) Salernitana 10.958 (Serie A) Bari 8.028 (Serie B)

Classifica numero di abbonamenti in Serie C