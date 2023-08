Acireale, presentata la squadra 2023/24 in piazza Duomo

Entusiasmo e voglia di ripartire. L’Acireale si presenta alla propria gente attorniata dal barocco della magnifica piazza Duomo. Il club prenderà parte al prossimo campionato di Serie D girone I dopo il cambio di proprietà dello scorso giugno con i Presidenti Giovanni Di Mauro ed Enrico Strano. Si è ri-presentato al pubblico granata Fabio De Sanzo, ritornato dopo una grande annata nel 2021/22 proprio in terra acese.

Acireale, i presidenti Di Mauro e Strano: “Società aperta a chiunque voglia farne parte”

“Rinascimento“. Questo è il motto scelto dall’Acireale Calcio per la stagione 2023/24. Dopo annate buie e poco felici, in cui il club acese ha rischiato il fallimento, oggi si riparte con una nuova proprietà. Infatti, sul palco di piazza Duomo hanno parlato i due nuovi Presidenti granata Giovanni Di Mauro ed Enrico Strano. “Noi siamo dei tappabuchi – ribadisce il primo – e abbiamo cercato di salvare il possibile. La società è aperta a chi vuole farne parte. Per noi conta la serietà e l’amicizia. Spero che la città di Acireale ci stia vicino. L’amministrazione per noi è una garanzia e i tifosi ci sono vicini.”

Ha sottolineato lo stesso discorso anche il Presidente Strano: “Ci vuole passione perché noi siamo innamorati dell’Acireale Calcio. C’è una bella amicizia tra me e Giovanni Di Mauro. Abbiamo trovato tanto accordo fra di noi per progetti futuri“.

De Sanzo, il condottiero dell’Acireale: “Voi stateci vicino e noi faremo grandi cose”

Uomo prima che allenatore. Ritorna ad Acireale Fabio De Sanzo, allenatore che lo scorso anno ha allenato la Gelbison in Serie C ed ha avuto un grande passato proprio in terra acese nel 2021/22 con la promozione sfiorata in Lega Pro. “Per me è un sogno – dice De Sanzo dal palco – rivedere tantissimi tifosi granata qui. Questa gente deve fare capire ai miei ragazzi dove stanno giocando. Le chiacchiere stanno a zero. Voi tifosi stateci vicino e faremo grandi cose. Il nostro obiettivo è portare quanta più gente possibile allo stadio. La squadra è piena di combattenti.”

Poi De Sanzo ricorda anche Carletto Mazzone, celebre allenatore degli anni ’80 scomparso recentemente. “Mazzone? Penso che ci mancherà a tutti. Spero di essere amato come lo è stato lui”.