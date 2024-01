Serie C, Catania-Brindisi 4-0: poker e vittoria ritrovata per i rossazzurri

Vittoria netta e rotonda del Catania di Cristiano Lucarelli che batte per 4-0 il Brindisi. Al “Massimino” in gol Di Carmine al 24′, al 61′ Zammarini, al 77′ su rigore Costantino e al 85′ prima rete stagionale per Marco Chiarella. Rossazzurri a quota 28 punti e al decimo posto in graduatoria.

Catania-Brindisi 4-0: la diretta della partita

95′ – FINISCE QUI: CATANIA-BRINDISI 4-0

90+2′ – Ammonito Merletti nel Brindisi

90′ – Concessi cinque minuti di recupero

85′ – QUARTO GOL DEL CATANIA: A SEGNO MARCO CHIARELLA. 4-0 DEI ROSSAZZURRI

83′ – Ancora giallo in casa Brindisi: ammonito Valenti

78′ – Cambi da entrambi gli schieramenti. Il Brindisi sostituisce Trotta con Mazia e il Catania Costantino e Zanellato con Chiricò e Chiarella

77′ – 3-0 CATANIA! COSTANTINO DAL DISCHETTO SIGLA LA SUA PRIMA RETE IN ROSSAZZURRO

76′ – Rigore per il Catania

75′ – Prima ammonizione per il Brindisi: giallo per Bellucci

72′ – Altro giallo in casa Catania: ammonito anche Zanellato

70′ – Altri cambi in casa Catania: dentro Cicerelli e Cianci per Rapisarda e Di Carmine

67′ – Primo cambio per il Brindisi: fuori Vona per Lombardi

62′ – Il Catania sostituisce l’ex Foggia Peralta con Nana Welbeck

61′ – RADDOPPIO DEL CATANIA, IN GOL ZAMMARINI. Tiro cross dell’ex Pordenone che beffa un incolpevole Saio. 2-0 per i rossazzurri!

58′ – Brindisi vicino al pari con un colpo di testa di Gorzelewski parato da Bethers senza troppi problemi.

56′ – Catania ad un passo dal 2-0 con Costantino che ci prova dalla distanza, salva Cappelletti prima dell’intervento di Peralta

50′ – Primo giallo della partita: ammonito Kontek

46′ – VIA AL SECONDO TEMPO

45′ – FINE PRIMO TEMPO: CATANIA-BRINDISI 1-0!

37′ – Brindisi ad un passo dal pareggio. Palla persa da Kontek, recupero di Falbo e conclusione di Bunino non trattenuta da Bethers e salvataggio di Curado che evita guai peggiori.

23′ – CATANIA IN VANTAGGIO, RETE DI SAMUEL DI CARMINE! Palla recuperata da Zammarini, serve Peralta che a sua volta cede il pallone all’ex Perugia scarica un violento destro alle spalle di Saio. 1-0 Catania!

20′ – Il Catania va ancora al tiro con Zammarini dai 20 metri, calcio d’esterno di poco alto sopra la porta difesa da Saio

12′ – Grandissima occasione per il Catania: assist di Peralta per Di Carmine che per pochissimo non riesce a sbloccare la partita grazie ad un super salvataggio di Saio.

4′ – Prima conclusione del Brindisi con Trotta, tiro centrale che blocca facilmente Bethers

1′ – Fischio d’inizio, via a Catania-Brindisi

20.22 – Squadre in campo per il consueto riscaldamento, a breve fischio d’inizio del match Catania-Brindisi

Catania-Brindisi 4-0: le formazioni ufficiali

CATANIA (3-5-2): Bethers; Curado, Kontek, Castellini; Rapisarda (dal 70′ Cicerelli), Zammarini, Zanellato (dal 78′ Chiarella), Peralta (dal 62′ Welbeck), Celli; Di Carmine (dal 70′ Cianci), Costantino (dal 78′ Chiricò). A disposizione: Livieri, Albertoni, Ladinetti, Marsura, Popovic, De Luca. Allenatore: Cristiano Lucarelli

BRINDISI (3-5-2): Saio; Gorzelewski, Cappelletti, Bellucci; Valenti, Vona (dal 67′ Lombardi), Malaccari, Falbo, Calderoni; Bunino, Trotta. A disposizione: Albertazzi, Auro, Fiorentino, Merletti, De Feo, Ceesay, De Angelis, Monti, Mazia. Allenatore: Giorgio Roselli

ARBITRO: Il sig. Luca Cerchi della sezione di Carbonia

ASSISTENTI: Il sig. Stefano Franco della sezione di Padova e il sig. Carmine De Vito della sezione di Napoli

QUARTO UOMO: Il sig. Mario Picardi della sezione di Viareggio

AMMONITI: 50′ Kontek (CAT), 72′ Zanellato (CAT), 75′ Bellucci (BRI), 83′ Valenti (BRI), 92′ Merletti (BRI)

ESPULSI:

RETI: 24′ Di Carmine (CAT), 61′ Zammarini (CAT), 77′ Costantino rig. (CAT), 85′ Chiarella (CAT)

Catania-Brindisi: dove vedere la partita in tv o streaming

E’ davvero tutto pronto per Catania-Brindisi, match valido per la ventunesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? La gara sarà visibile esclusivamente sul canale 253 di Sky Calcio, che ha l’esclusiva su tutti i match di Lega Pro. Inoltre, è possibile vedere l’incontro anche via streaming su Sky Go e su NowTV, entrambi collegabili alla Smart TV.

Inoltre, il Catania FC ha comunicato gli orari di apertura del Massimino: “In occasione della gara Catania-Brindisi, in programma domani con inizio alle ore 20.45, le porte del “Massimino” saranno aperte alle ore 18.30. Catania Football Club consiglia agli spettatori di recarsi allo stadio con congruo anticipo rispetto all’orario d’inizio del match.La prevendita dei tagliandi validi per assistere all’incontro prosegue nei punti vendita abilitati e online

Catania Football Club ricorda a tutti gli abbonati che, per l’accesso all’impianto, è indispensabile esibire: documento d’identità; card “We Catania” o ricevuta della stessa; segnaposto. In difetto della documentazione, l’ingresso non potrà essere consentito.”