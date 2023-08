Catania, come giocherà la squadra di Tabbiani?

Ci siamo. Manca ormai solo una settimana e sarà campionato. Il Catania venerdì 1 settembre alle ore 19.45 affronterà il Crotone al Massimino. Il match di apertura della Lega Pro sarà trasmesso su Sky e avrà una cornice di pubblico importantissimo visti già i 10.000 abbonamenti sottoscritti in pochissimi giorni. Ma adesso la domanda fondamentale che si pongono tifosi e addetti ai lavori: come giocherà la squadra di Luca Tabbiani?

Catania, un reparto d’attacco ricco di qualità e alternative

Il Catania di Luca Tabbiani, come confermato dallo stesso allenatore e dal suo credo calcistico, sarà una squadra prevalentemente offensiva. La vivacità e i ritmi di gioco molto alti potrebbero essere la chiave di volta per comprendere come questi ragazzi affronteranno le partite di questo campionato. Non è un caso che l’attacco sia uno dei reparti più forniti e completi di tutta la rosa. Chiricò, Marsura, Chiarella, Sarao, Di Carmine, Bocic, Dubickas (ufficializzato solo ieri), Popovic, De Luca e Giovinco sono al momento gli attaccanti del Catania (anche se qualcuno di questi per via delle liste andrà via).

Tra questi giocatori chi sarà il titolare in attacco? Tabbiani ha parecchie scelte e molti ricambi da utilizzare a partita in corso. Vedendo la formazione di alcuni allenamenti congiunti, possiamo dire che sicuri del posto da titolare ci sarà Chiricò (con Chiarella pronto a subentrare), primo grande colpo di mercato del club di Pelligra. A sinistra in pole c’è Marsura, ma occhio a Dubickas, Bocic e De Luca che possono ricoprire quel ruolo. Per quanto riguarda la punta Di Carmine è il favorito principale per il posto da titolare. Con la 10 sulle spalle proverà a regalare tante gioie ai tifosi rossazzurri. Come ricambio ci sono Gabriel Popovic (se verrà inserito nella lista dei 24) e Manuel Sarao, confermato dopo la grande stagione in Serie D lo scorso anno.

Come sarà la difesa e il centrocampo del Catania di Tabbiani?

Anche il centrocampo è uno dei reparti dove si è intervenuti di più in sede di mercato. Confermati dalla scorsa stagione solo Marco Palermo e Giuseppe Rizzo (che potrebbe essere il capitano della squadra), sono arrivati Roberto Zammarini, Riccardo Ladinetti (l’alternativa a Rizzo) e Michele Rocca. In realtà potrebbe arrivare il sesto centrocampista per chiudere il reparto. Su tutti c’è Giuseppe Mastinu, giocatore in uscita dal Pisa e su cui il Catania ha messo gli occhi da settimane.

In difesa, i confermati titolari dovrebbero essere Francesco Rapisarda e Filippo Lorenzini. Come jolly ci sarà sempre Alessio Castellini, che è un centrale ma adattabile come terzino. Presente anche in questa nuova stagione ci sarà Michele Somma, protagonista lo scorso anno nel Catania di Ferraro. Accanto a Lorenzini ci sarà Marcos Curado, difensore argentino arrivato dal Perugia e con un passato in Serie B. Fari puntati anche su Alessandro Quaini, giocatore fortemente voluto da Luca Tabbiani. A sinistra Mazzotta e Maffei si contenderanno il posto, ma con l’ex Bari e Palermo chiaramente in vantaggio per esperienza ed età.

E in porta? In questo ruolo, uno dei più delicati, ci sarà ancora Klavs Bethers, portiere lettone classe 2003. Lo scorso anno è stato titolare in Serie D e la riconferma se l’è meritata tutta. Ma il titolare per questa stagione non sarà lui. Infatti, in prestito dal Pisa è arrivato Alessandro Livieri, vice di Nicolas in nerazzurro e pronto per questa nuova avventura in rossazzurro.

Catania, la probabile formazione ufficiale

CATANIA (4-3-3): Livieri; Rapisarda, Lorenzini, Curado, Mazzotta; Rizzo (C), Zammarini, Rocca; Marsura, Di Carmine, Chiricò. Allenatore: Luca Tabbiani