Catania, dare continuità ad una vittoria ritrovata – Hashtag Rossazzurri – il Talk #24

Il Catania torna a vincere dopo un mese. Battuta la capolista Juve Stabia per 2-0 grazie alla doppietta di Alessio Castellini. Un successo voluto e ritrovato dopo settimane di crisi e con una classifica che stava iniziando ad essere sempre più pericolosa.

La nota di merito va attribuita senza dubbio al giovane rossazzurro classe 2003. E’ uno dei pochissimi confermati dalla scorsa stagione, Castellini è un perno della difesa rossazzurra e quest’anno all’età di 20 anni si è già guadagnato la fascia da capitano in Serie C. Questo già denota la personalità del calciatore bresciano, una certezza per compagni e allenatore.

Tre punti d’oro visto che si è battuta la Juve Stabia, capolista nel girone C. L’atteggiamento grintoso e rabbioso del Catania è stato determinante ai fini della vittoria che è arrivata per colmare delle lacune viste in determinate gare come quelle di Picerno e Latina.

Una buona notizia è senza dubbio il rientro di Roberto Zammarini, infortunatosi a Foggia si temeva un stop più lungo del previsto, è subentrato nella ripresa. A Taranto adesso servirà continuità per risalire la classifica e poi concentrazione massima sulla Coppa Italia Serie C. Mercoledì 28 febbraio alle 20.30 arriverà il Rimini che dovrà difendere il vantaggio di un gol ottenuto nella gara di andata. Al “Cibali” è previsto il sold-out in ogni settore e ordine di posto. Una partita attesa da tutta la città che è decisiva per le sorti stagionali.

