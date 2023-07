Catania, ecco i giocatori riconfermati per la stagione 2023/24

Manca sempre meno alla data del 20 luglio, giorno in cui il Catania inizierà la preparazione pre-campionato. La squadra di Tabbiani si radunerà a Zafferana Etnea (CT) sabato 22 e il primo allenamento è previsto per domenica 23 luglio. Ma da quali giocatori ripartiranno i rossazzurri?

Il Catania in difesa riparte da Lorenzini, Castellini e Rapisarda

La difesa del Catania per grande parte dello scorso campionato di Serie D è stata lo zoccolo duro per la vittoria del girone I. Infatti, non sembra un caso che il reparto dove ci sono più riconferme è il settore difensivo. La dirigenza etnea di fatto ha proposto il rinnovo a Filippo Lorenzini, che in C ha giocato con il Catania nel 2022 e a Francesco Rapisarda, catenese doc e pronto a scrivere nuove pagine di storia in rossazzurro.

Nel reparto arretrato spazio anche ad Alessio Castellini, difensore classe 2003 che è pronto a firmare anche lui il rinnovo con il Catania. Dopo le tante presenze nel campionato Primavera con il Brescia e dopo la prima annata vissuta in D, il ragazzo vestirà quindi ancora la maglia etnea. Un giocatore duttile, sia perché parliamo di un centrale di difesa che all’occorrenza può fare anche il terzino. Chiaramente Laneri e Grella sono alla ricerca di un centrale che affiancherà Lorenzini con il nome di Alessandro Quaini sempre caldo.

Riconferme per Palermo e Rizzo a centrocampo e con Rocca nello sfondo…

Il reparto dove vi è una vera e propria rivoluzione è il centrocampo. Infatti, il Catania ripartirà solo da due elementi della passata stagione: Marco Palermo e Giuseppe Rizzo. Il primo perché è stato uno degli uomini chiave per la promozione dei rossazzurri, ha esperienza in Serie C e può spezzare l’equilibrio di alcune partite come accaduto l’anno scorso.

Rizzo, invece, è uno dei pupilli di Antonello Laneri ed è considerato uomo-spogliatoio. Quindi, la riconferma dell’ex Messina sembra abbastanza certa. I dubbi sono per il capitano Francesco Lodi, che vuole restare a Catania e che a breve avrà un incontro con lo stesso Tabbiani. Tra i nuovi chi è in dirittura d’arrivo è Michele Rocca, svincolato dal Novara e pronto a firmare un contratto triennale con il Catania.

In avanti si riparte da Sarao, il capocannoniere del Catania in Serie D

Anche l’attacco è un reparto dove si lavorerà molto. L’unico riconfermato al momento è Manuel Sarao. L’attaccante ex Gubbio e Virtus Francavilla dovrebbe firmare un contratto annuale fino a giugno 2024. Una riconferma meritata dopo i gol decisivi in Serie D e pronto a scrivere nuove pagine di storia in rossazzurro. Valutazioni in corso anche per Andrea Russotto che piace a Luca Tabbiani e che potrebbe essere anche lui riconfermato.

Tra i possibili arrivi ci sono parecchi nomi in ballo. Il più allettante e che fa sognare i tifosi è quello di Cosimo Chiricò, svincolato qualche giorno fa dal Crotone e autore di 14 gol e 11 assist nella passata stagione in rossoblù. Occhi puntati anche su Salvatore Caturano, bomber che ha trascinato il Potenza di Giuseppe Raffaele sempre lo scorso anno con 17 reti in 36 presenze.