Catania, Grella: “Zeoli ha i valori di questo club nel sangue. DS? Verrà inserito”

Insieme a Michele Zeoli, nuovo allenatore del Catania, ha parlato in conferenza stampa anche il Vicepresidente e Amministratore Delegato dei rossazzurri Vincenzo Grella. Il dirigente italo-australiano si è soffermato sul momento del club e sul futuro al margine del finale di stagione.

Grella: “Se guardo la classifica mi sento male.

Ai microfoni della sala stampa ha parlato, oltre a Michele Zeoli (LEGGI QUI LA CONFERENZA PRE-GARA), anche il Vicepresidente e AD etneo Vincenzo Grella. Il dirigente rossazzurro ha parlato e spiegato la scelta del secondo cambio in corsa in panchina: “ Con Lucarelli ho parlato giovedì, in un incontro onesto e sincero senza usare filtri. Volevo ringraziarlo pubblicamente per quello che ha fatto. Abbiamo deciso di non proseguire, ma umanamente ci siamo lasciati come due ragazzi che si conoscono da anni. Cambiare guida tecnica non è mai semplice, le riflessioni sono tante ma quando si ha una certa responsabilità la decisione va presa per il bene del club, portando avanti un progetto sempre in evoluzione.”

“Affidiamo la squadra a Zeoli, un ragazzo di famiglia. So che posso contare su di lui in qualsiasi momento del giorno. Ha i valori di questo club nel sangue, un soldato che non si tirerà mai indietro. Gli obiettivi sono quelli di fare una finale di Coppa Italia con la testa alta e il petto in fuori. Il presidente vuole questo trofeo. A inizio stagione volevamo i primi tre posti, e questa finale è una grande opportunità. Sono convinto che Zeoli saprà dove migliorare e lavorare. Portare fiducia a un gruppo che può arrivare in Serie B. Tabbiani e Lucarelli? Esoneri per i quali ho sofferto. Più coinvolto con il secondo rispetto che con il primo. Abbiamo fatto un mercato insieme. Ultima settimana molto pesante perché sentivo che c’era bisogno di un cambio. Convinto di quello che abbiamo fatto e di quello che devo fare. Se guardo la classifica mi sento male“.

“DS? Questa figura verrà inserita. Critiche verso Lodi mi danno fastidio”

Il Vicepresidente Grella ha anche parlato in conferenza stampa delle scelte fatte in questa stagione 2023/24: “Non ho dubbi sul fatto che la squadra sia stata costruita bene. Normale che quando si cambia così tanto è difficile intuire tutto, a fine stagione poi faremo un discorso per capire se ci sono ritocchi da fare o meno. Il nucleo del gruppo è forte, e sono convinto che abbiamo tutto per costruire un bel percorso insieme. Cosa non ha funzionato con Lucarelli? Per arrivare a una decisone così guardiamo a un trend di lavoro, non al risultato secco. Scelte fatte sempre per il bene del club, e in un periodo di tempo non ha soddisfatto la dirigenza.”

Grella parla anche di un possibile inserimento di un DS in società: “Direttore Sportivo? Ancora non è stato individuato anche se ho avuto contatti con due profili. Verrà inserita questa figura. Dobbiamo offrire ai tifosi prestazioni concrete, fatte con passione. Ci tengono, noi cerchiamo tutti i giorni di trasmettere messaggi positivi. Attacchi a Lodi? Mi danno fastidio, non ha mai chiesto niente. Lui è qui perché l’ho voluto io“.