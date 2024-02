Serie C, Catania-Juve Stabia 2-0: un super Castellini annienta la capolista!

Il Catania torna a vincere dopo un mese di astinenza da successi. La capolista Juve Stabia cade al “Massimino” per 2-0 grazie alla prima doppietta in carriera di Alessio Castellini, con le marcature al 14′ e al 74′. Qui su Hashtag Sicilia abbiamo seguito il match con la nostra diretta testuale dell’incontro.

Catania-Juve Stabia 2-0: la diretta della partita

90+4′ – FINALE AL MASSIMINO: IL CATANIA TORNA A VINCERE, 2-0 ALLA JUVE STABIA!

90′ – Quattro minuti di recupero

89′ – Giallo per simulazione per Piovanello

87′ – Cambia ancora il Catania: fuori Chiricò dentro Chiarella

85′ – Ammonito per fallo su Thiam Di Carmine

82′ – Sostituzione nella Juve Stabia: fuori Andreoni dentro Piovanello

78′ – Cambia ancora il Catania: fuori Cicerelli e Tello, dentro Marsura e Ndoj

74′ – RETE DEL CATANIA!! ANCORA IN GOL ALESSIO CASTELLINI, A TU PER TU CON THIAM NON SBAGLIA. DUE A ZERO PER LA SQUADRA DI LUCARELLI!

72′ – Ancora campani pericolosi con Mosti che sfugge alla marcatura di Cicerelli e manda alto il tiro del possibile pari

70′ – Conclusione dai 35 metri del subentrato Mosti nella Juve Stabia e palla che termina a lato alla destra di Albertoni

65′ – Cambi in entrambe le squadre. Nel Catania entrano Zammarini e Di Carmine per Peralta e Costantino. Nella Juve Stabia fuori Piscopo e Erradi per Mosti e Romeo

59′ – Juve Stabia pericolosa ancora dalla distanza, conclusione di Leone deviata da Adorante e che termina di poco alta sopra la porta difesa da Albertoni

52′ – Prima conclusione del secondo tempo è di marca rossazzurra con Peralta in area piccola, però il tiro è debole e parato facilmente da Thiam

46′ – VIA ALLA RIPRESA AL MASSIMINO

45+3′ – FINE PRIMO TEMPO: 1-0 CATANIA CONTRO LA JUVE STABIA

45′ – Tre minuti di recupero

33′ – Juve Stabia ad un passo dal pari con Adorante che, dopo un tiro di Piscopo respinto centralmente da Albertoni, manda fuori per pochi centimetri la palla del 1-1

27′ – Primo giallo per la Juve Stabia, ammonito Bellich

26′ – Prima conclusione verso la porta della Juve Stabia con Piscopo ma il suo diagonale termina sul fondo

22′ – Clamoroso errore di Costantino a tu per tu con Thiam, Catania ad un passo dal 2-0!

19′ – Catania ad un passo dal raddoppio con un tiro cross di Cicerelli che per poco non ha beffato Thiam

15′ – Ammonito Welbeck nel Catania

14′ – GOL DEL CATANIA! LA SBLOCCA ALESSIO CASTELLINI DI TESTA SU CORNER DI PERALTA: 1-0!

3′ – Ci prova subito il Catania con Castellini di testa su corner di Chiricò, para facilmente Thiam

1′ – Fischio d’inizio al Massimino

20.45 – Calcio d’inizio tra Catania e Juve Stabia

Catania-Juve Stabia 2-0: le formazioni ufficiali

CATANIA (4-4-1-1): Albertoni; Bouah, Quaini, Monaco, Castellini; Chiricò (dal 87′ Chiarella), Welbeck, Tello (dal 78′ Ndoj), Cicerelli (dal 78′ Marsura); Peralta (dal 65′ Zammarini); Costantino (dal 65′ Di Carmine). A disposizione: Furlan, Donato, Curado, Kontek, Patalano, Haveri, Cianci. Allenatore: Cristiano Lucarelli

JUVE STABIA (4-3-3): Thiam; Andreoni (dal 82′ Piovanello), Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone, Erradi (dal 65′ Romeo); Piscopo (dal 65′ Mosti), Adorante, Candellone. A disposizione: Esposito, La Rosa, Folino, Picardi, Stanga, D’Amore, Pierobon, Gerbo, Meli, Garau, Piovanello, Guarracino. Allenatore: Guido Pagliuca

ARBITRO: Il sig. Marco Emmanuele della sezione di Pisa

ASSISTENTI: Il sig. Marco Cerilli della sezione di Latina e il sig. Fabio Catani della sezione di Fermo

QUARTO UOMO: Il sig. Enrico Gemelli della sezione di Messina

AMMONITI: 15′ Welbeck (CAT), 27′ Bellich (JUS)

ESPULSI:

RETI: 14′ e 74′ Castellini (CAT)

