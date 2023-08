Catania, si tratta per il portiere del Pisa Alessandro Livieri

Il Catania sta lavorando costantemente in questa sessione di mercato. L’obiettivo è dare quanto prima a Luca Tabbiani una rosa completa in vista del campionato di Serie C 2023/24. Uno dei reparti su cui Grella e Laneri sono al lavoro è la porta e ci sono ben due nomi in ballo. Secondo Nicolò Schira è in arrivo Alessandro Livieri, portiere di riserva del Pisa.

Catania, AAA portiere cercasi: Livieri in pole per la porta

Cercasi portiere in casa Catania. La squadra rossazzurra vuole chiudere quanto prima per un portiere titolare, con Klavs Bethers che diventerà il suo vice. Negli ultimi giorni sono stati tirati in ballo moltissimi nomi. Da Andrea Dini a Paolo Branduani fino ad anche a Victor De Lucia della Virtus Entella. Ma il nome su cui il club va forte è quello di Alessandro Livieri, che secondo Nicolò Schira è in dirittura d’arrivo.

Livieri, estremo difensore classe 1997, viene da due stagioni in Serie B al Pisa come vice di Nicolas. Nello scorso torneo ha realizzato ben 11 presenze con ben 6 clean sheet e 7 reti incassate. Inoltre, il portiere vanta una formazione giovanile con il Milan e stagioni di formazione con la FeralpiSalò, Lecco e Pro Sesto. I nerazzurri vorrebbero cederlo in prestito ma attenzione al Sudtirol che ha già chiesto informazioni per il calciatore.

L’identikit sembrerebbe quello giusto visto che è stato richiesto un portiere che sappia impostare bene per la costruzione dal basso e che quindi sappia giocare con i piedi. C’è da dire che anche Victor De Lucia, portiere della Virtus Entella, corrisponde perfettamente a queste caratteristiche e piace molto anche a Luca Tabbiani. Inoltre serve un portiere che faccia da “chioccia” a Bethers, titolare nella scorsa stagione in rossazzurro in Serie D e che ha fatto vedere dell’ottimo potenziale. Vedremo, quindi, in queste ultime ore se il Catania chiuderà il reparto della porta in attesa di ulteriori sviluppi.