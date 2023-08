Catania, mercato: Quaini è vicinissimo e si trattano Dubickas e Mastinu

Ultimi 10 giorni di fuoco in casa Catania. Tra l’avvio del campionato e la fine del calciomercato, il Vicepresidente Vincenzo Grella e il DS Antonello Laneri avranno molto su cui lavorare. In primis oggi è atteso alla corte di Luca Tabbiani il tanto atteso attaccante: Samuel Di Carmine. Ma non è finita qui. Sembra che si sia sbloccata la trattativa per Alessandro Quaini e si trattano anche Edgaras Dubickas e Giuseppe Mastinu.

Mercato sempre più nel vivo: Quaini vicinissimo al Catania e si tratta per Dubickas e Mastinu

Sembra essersi finalmente sbloccata la strada che porta Alessandro Quaini al Catania. Il centrale del Fiorenzuola è stato da sempre oggetto di desiderio di Luca Tabbiani, visto il passato comune in terra emiliana. In rossonero il giocatore classe 1998 la scorsa stagione ha realizzato 3 assist in 35 presenze. Ma non è finita qui con gli arrivi.

Infatti, il Catania sta trattando altri due nuovi obiettivi. Il primo è un altro attaccante per chiudere definitivamente il reparto avanzato e il nome è quello di Edgaras Dubickas. Lituano, classe 1998, nella scorsa stagione protagonista con la maglia del Pordenone, squadra con cui ha realizzato 8 gol in 35 presenze. L’attaccante, duttile sia come punta che come esterno, vanta anche un passato importante con la maglia del Lecce (con cui ha esordito anche in Serie A).

Altro nome caldo è quello di Giuseppe Mastinu, centrocampista classe 1991 di proprietà del Pisa. Il calciatore ex Spezia è trattato però anche dalla Ternana di Cristiano Lucarelli e si profila un testa a testa coi rossazzurri. Il Catania, quindi, vuole regalarsi un colpo di alto profilo per chiudere il centrocampo.

Infine, oggi è atteso Samuel Di Carmine a Catania. L’attaccante è stato convinto dallo stesso Vincenzo Grella, che con un blitz lo ha soffiato al Cosenza (che fino a due giorni fa era in vantaggio). L’ex Verona è pronto a sbarcare al Massimino a suon di gol.