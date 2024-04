Coppa Italia Serie C, Catania-Padova: la diretta della partita

Epilogo finale della Coppa Italia Serie C, il Catania di Michele Zeoli cerca l’impresa provando a vincere il primo storico trofeo della storia dei rossazzurri. Di fronte ai siciliani però c’è il Padova di Vincenzo Torrente, formazione che nella sua storia ha già vinto ben due volte questa coppa. Si riparte dal 2-1 in favore di biancoscudati della gara d’andata firmato Palombi e Crisetig. Fischio d’inizio alle ore 20.30 al Massimino. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra diretta testuale dell’incontro.

Catania-Padova: la diretta della partita

20.30 – Fischio d’inizio tra Catania e Padova

Catania-Padova: le formazioni ufficiali

CATANIA (-): in attesa

PADOVA (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Stefano Nicolini della sezione di Brescia

ASSISTENTI: Il sig. Lorenzo Giuggioli della sezione di Grosseto e il sig. Vincenzo Pedone della sezione di Reggio Calabria

QUARTO UOMO: Il sig. Valerio Pezzopane della sezione di L’Aquila

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Catania-Padova: dove vedere il match in tv o in streaming

L’incontro in programma allo stadio Angelo Massimino di Catania vale la finale di ritorno di Coppa Italia Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che tutte le partite della Lega Pro sono visibili per tutti gli abbonati Sky ed è anche possibile usufruire del servizio Sky Go su smartphone e tablet. L’incontro verrà trasmesso sui canali 251 di Sky Calcio.

Inoltre, Catania-Padova si potrà vedere anche via streaming su NowTV, che ha diritti esclusivi per le gare di Serie C per le stagioni 2023/24 e 2024/25. Per usufruire del servizio basta scaricare l’app in qualsiasi dispositivo, anche SmartTV. Inoltre, la partita del Massimino si potrà vedere anche gratuitamente su Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre. Via streaming la gara sarà visibile anche su Rai Play.