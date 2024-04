Notte magica per il Catania: Padova battuto per 4-2 e si aggiudica la Coppa Italia Serie C

Una notte magica in un Massimino privo della sua gente. Il Catania vince la sua prima storica Coppa Italia Serie C battendo per 4-2 il Padova ai supplementari. Al 120′ a decidere la sfida è Rocco Costantino che evita la lotteria dei rigori e regala una serata di festa e serenità al gruppo rossazzurro. Michele Zeoli entra nella storia del club siciliano che vanta da ieri il suo primo storico trofeo nel palmarès.

Una vittoria che fa bene al morale e all’ambiente: il Catania vince la Coppa

In una stagione strana o meglio definirla “pazza” il Catania si aggiudica il suo primo trofeo in 90 anni di storia. La vittoria della Coppa Italia Serie C corona un grande lavoro svolto nel percorso in questa competizione battendo formazioni come Pescara, Crotone e, appunto, Padova. I veneti cadono al Massimino per 4-2 nonostante tengano quasi per 80 minuti il pallino del gioco e per ben due volte hanno assaporato la vittoria del trofeo (almeno fino al 77′ quando è stato espulso al Var Delli Carri).

Infatti, le reti al 3′ di Bortolussi e al 72′ di Perotta hanno inizialmente tagliato le gambe alla squadra di Michele Zeoli. Però, il segnale più importante è stata quella tanto attesa reazione dei rossazzurri. Al primo svantaggio rispondono Di Carmine-Cicerelli e poi Marsura-Costantino regalano la Coppa al Catania. Nei gol sono bellissime le azioni corali e soprattutto si è vista una squadra che entra in area di rigore e fa male alla formazione di Torrente. Che questo trofeo possa dare a questi ragazzi consapevolezza dei propri mezzi?

Marsura-Costantino: binomio vincente del Catania contro il Padova

In una stagione difficile e complicata in Serie C, la prima della gestione Pelligra, il Catania vince la sua prima Coppa Italia Serie C. Gli autori di questo successo sono due calciatori che spesso sono stati oggetto di critiche da parte di stampa e tifosi. Sì, parliamo di Davide Marsura e Rocco Costantino, due giocatori che non hanno reso secondo le aspettative iniziali ma che contro il Padova hanno realizzato le reti che entrano di diritto nella storia del Catania.

Marsura entra al 82‘ per Cicerelli (l’autore del 2-1) e solo dopo 7 minuti realizza la rete del 3-2 che vale i supplementari. Una rete che sa di liberazione, la prima al Massimino ed è decisiva ai fini del risultato. Costantino viene gettato in mischia da Zeoli al 79‘ per Cianci (anche lui prestazione positiva) e al 120‘ realizza la rete che vale la Coppa Italia Serie C ed evita i calci di rigore.

Testa alla Virtus Francavilla con la consapevolezza dei propri mezzi

Giusto festeggiare e godersi un momento storico ma adesso è subito tempo di concentrarsi al campionato. Domenica alle 18.30 alla Novarredo Arena di Francavilla Fontana (BR) il Catania di Michele Zeoli affronterà uno scontro diretto di importanza vitale contro la Virtus Francavilla. Vincere in Puglia potrebbe “ipotecare” il discorso salvezza ed evitare l’incubo dei playout.

E’ fondamentale fare risultato perché il campionato dei rossazzurri è vitale ai fini del proseguo della stagione. Il Catania, infatti, anche solo arrivando quindicesimo andrebbe di diritto ai playoff dalla Fase Nazionale come vincitrice della Coppa Italia Serie C. Un trofeo che vale tanto per il morale di questo gruppo che può ancora regalare un finale di stagione diverso ad una tifoseria che sogna in grande.