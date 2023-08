Catania, Pelligra e Bresciano incontrano il Presidente della FIFA Gianni Infantino

La passione e l’amore per il Catania viaggia oltre ogni confine e Stato che si possa immaginare. Lo sa bene il patron rossazzurro Ross Pelligra che in questi giorni sta assistendo in patria al Mondiale di calcio femminile. Infatti, grazie a questo grande evento in Australia, il numero uno etneo insieme a Mark Bresciano ha incontrato il Presidente della FIFA Gianni Infantino.

Catania, incontro tra Pelligra, Bresciano e Gianni Infantino

Giorni di calcio e di Mondiale femminile in Australia. Infatti, in questi giorni di gala e di lustro per il calcio australiano il Presidente del Catania F.C. Ross Pelligra sta assistendo ai match della massima competizione mondiale di calcio femminile. Durante il match Australia-Canada terminato 4-0 per i padroni di casa, Pelligra e Bresciano hanno incontrato il Presidente della FIFA Gianni Infatino.

Insieme al numero uno della massima organizzazione calcistica mondiale si è discusso proprio dell’ottimo lavoro svolto a Catania. Di seguito la nota del club rossazzurro in merito a questo incontro:

“Si è appena concluso, a Melbourne, il match Canada-Australia, valevole per il gruppo B della fase a gironi della Coppa del Mondo femminile. Sugli spalti, in occasione del confronto vinto dalle atlete oceaniche qualificate agli ottavi di finale, il nostro Presidente Rosario Pelligra e Mark Bresciano hanno dialogato con Gianni Infantino, Presidente FIFA. Il massimo dirigente calcistico mondiale si è congratulato con il Catania FC per il percorso di crescita, evidenziando l’importanza della città e del nostro club nel contesto nazionale.”