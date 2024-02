Catania, domani la gara che vale una stagione – “Hashtag Rossazzurri – il Talk” #25

90 minuti (o qualcosa in più) che possono valere una stagione. Il Catania si gioca tutto nel match di ritorno della semifinale di Coppa Italia Serie C contro il Rimini. Al “Massimino” i romagnoli dovranno difendere l’1-0 della gara d’andata e saranno previsti quasi 20.000 tifosi presenti sugli spalti.

Inoltre, nella conferenza pre-gara ha parlato il Vicepresidente e AD dei rossazzurri Vincenzo Grella. “Cosa si aspetta domani? Penso ad una preparazione alla gara ottimale. Abbiamo fatto di tutto per preparare bene questa gara, facendo anche un mini ritiro. Secondo me in questo momento serviva che i ragazzi stessero insieme. Dovevano recuperare dallo sforzo a Taranto. Sul livello tecnico individuale la squadra ha delle qualità, e stanno cercando di trovarsi partita per partita. Ci aspettiamo sempre di più. Come dicevo prima dobbiamo trovare energia positiva. Sono fiducioso che faranno una prestazione importante e la vittoria seguirà”.

Ricordiamo che in caso di passaggio del turno in Coppa Italia Serie C il Catania potrebbe accedere di diritto alla Fase Nazionale dei playoff SE si affronterà il Padova (già ampiamente sicuro di arrivare tra le prime tre in classifica nel girone A). In caso di finale, invece, contro la Lucchese i rossazzurri dovranno necessariamente vincere il trofeo per accedere agli spareggi con queste modalità. Per battere il Rimini alla squadra di Lucarelli basterà una vittoria con due reti di scarto.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche Giorgio Angelo Pietro Grasso (opinionista), il giornalista Fausto Signorelli (Lacasadic.com) e Vito Leuzzi, papà del giovane Filippo ospite della società rossazzurra domani sera

A questo punto non ci resta che darvi appuntamento a questa sera! Ci vediamo alle ore 19.00 con la nostra prima visione, trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul canale Youtube, e sul nuovo canale Twitch. Non mancate!