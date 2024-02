Catania, tutto esaurito al “Massimino” per il match contro il Rimini

Mercoledì alle 20.30 si disputerà il match di ritorno di Coppa Italia Serie C tra Catania e Rimini. I romagnoli dovranno difendere il vantaggio ottenuto nella gara d’andata siglato da Lamesta. In supporto alla squadra di Cristiano Lucarelli sono andati esauriti tutti i biglietti disponibili per assistere alla partita in programma allo stadio “Angelo Massimino”.

Catania, sarà record di spettatori contro il Rimini

Il Catania non vuole e non può sbagliare la gara interna contro il Rimini di Emanuele Troise. La squadra di Cristiano Lucarelli per accedere alla finale di Coppa Italia Serie C dovrà battere i romagnoli con almeno 2 reti di scarto per rimontare l’1-0 firmato da Lamesta all’andata lo scorso 24 gennaio.

A sostegno dei colori rossazzurri ci sarà il tifo e la passione dei supporters etnei, encomiabili anche in questa occasione. Infatti, tutti i biglietti per assistere a Catania-Rimini sono andati polverizzati nel giro di una settimana. Si prevede quindi un’affluenza di almeno 19.000 spettatori, che ad ogni modo sarà il record stagionale di pubblico.

Sarà presente al “Massimino” anche il Presidente del Catania FC Ross Pelligra, che nella prossima settimana indirà anche una conferenza stampa. E’ fondamentale passare il turno di Coppa contro il Rimini, anche perché la finale potrebbe garantire un accesso privilegiato ai playoff di Serie C direttamente alla Fase Nazionale, indipendentemente dal posizionamento in classifica.