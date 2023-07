Catania, ufficiale l’arrivo di Michele Rocca

Altro colpo, altra ufficialità per il Catania. La squadra rossazzurra ha ufficializzato Michele Rocca, ex centrocampista di Sampdoria, Foggia e Novara. Il giocatore, arrivato ieri in città, ha firmato un contratto triennale con il club siciliano.

Catania, Michele Rocca è un giocatore rossazzurro: il comunicato

Un altro colpo per il centrocampo rossazzurro è andato a segno. Michele Rocca è un nuovo giocatore del Catania. Il giocatore, dopo le ufficialità di Ladinetti e Chiricò, è il terzo acquisto dei rossazzurri. Il centrocampista classe 1996 ha firmato un contratto triennale ed è pronto per la stagione 2023/24.

Rocca vanta moltissime esperienze tra Serie A, B e C e proprio in massima serie ha esordito il 28 settembre 2015 in Atalanta-Sampdoria, subentrando al posto di Joaquin Correa (LEGGI ANCHE QUI). Adesso è un calciatore rossazzurro ed è pronto a dare tutto per il Catania. Di seguito il comunicato ufficiale del club rossazzurro rilasciato nei canali social e sul sito ufficiale:

“Catania Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele Rocca, nato a Milano il 6 febbraio 1996. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter dal 2006 al 2015 (con una parentesi biennale a Novara), in nerazzurro ha vinto il prestigioso Torneo di Viareggio nel 2015; al suo attivo anche una doppietta, all’esordio, contro il Genk. Con l’Italia Under 20, ha vinto il Torneo Quattro Nazioni nel 2015/16, andando a segno in Polonia nel corso del match decisivo. Ha esordito in A il 28 settembre 2015 con la maglia della Sampdoria, in campo con l’Atalanta. In B, successivamente, ha indossato le maglie della Virtus Lanciano, del Latina, della Pro Vercelli e del Livorno. In Serie C, Rocca ha vissuto quattro stagioni conquistando sempre l’accesso ai playoff: nel 2018 con la Feralpisalò, nel 2021 e nel 2022 con il Foggia, nel 2023 con il Novara. Conta complessivamente 190 presenze e 17 reti nelle competizioni professionistiche ufficiali”.