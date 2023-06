Dopo la meravigliosa annata nel girone I di Serie D, il Catania si appresta ad affrontare una nuova ed entusiasmante avventura in Lega Pro. La squadra rossazzurra nel giro di un solo anno ritornerà nel girone C, torneo in cui ha militato dal 2015 al 2022. Tantissime le formazioni che si contenderanno il primo posto, valido per la promozione diretta in Serie B.

Il girone C di Serie C: la “Highway to hell” del Catania

“Benvenuti all’inferno“. No, non è solo la citazione di un film ma la realtà di un campionato di Serie C molto competitivo che vedrà protagonista anche il Catania. I rossazzurri freschi di promozione verranno inseriti nel girone C di Serie C, torneo che la piazza conosce benissimo visto i recenti trascorsi in Lega Pro. Saranno molte le formazioni che si contenderanno la promozione in Serie B, dal Benevento retrocesso proprio dalla B al Crotone sconfitto ai playoff. Ma quali sono le squadre che affronterà il Catania nella prossima stagione?

Il possibile girone C di Serie C

Audace Cerignola (5° nel girone C di Serie C – eliminato ai playoff dal Foggia)

Avellino (14° nel girone C di Serie C)

Benevento (20° in Serie B – retrocesso)

Brindisi (1° nel girone H di Serie D – vincitore dello spareggio contro la Cavese)

Catania (1° nel girone I di Serie D)

(1° nel girone I di Serie D) Crotone (2° nel girone C di Serie C – eliminato ai playoff dal Foggia)

Foggia? (4° nel girone C di Serie C – in semifinale playoff contro il Pescara)

Giugliano (12° nel girone C di Serie C)

Juve Stabia (10° nel girone C di Serie C – eliminato ai playoff dall’Audace Cerignola)

Latina (8° nel girone C di Serie C – eliminato ai playoff dal Monopoli)

Messina (17° nel girone C di Serie C – salvo ai playout contro la Gelbison)

Monopoli (7° nel girone C di Serie C – eliminato ai playoff dall’Audace Cerignola)

Monterosi Tuscia (16° nel girone C di Serie C)

Pescara? (3° nel girone C di Serie C – in semifinale playoff contro il Foggia)

Picerno (6° nel girone C di Serie C – eliminato ai playoff dal Potenza)

Potenza (9° nel girone C di Serie C – eliminato ai playoff dal Foggia)

Sorrento (1° nel girone G di Serie D – in finale Poule Scudetto contro il Sestri Levante)

Taranto (11° nel girone C di Serie C)

Turris (15° nel girone C di Serie C)

Virtus Francavilla (13° nel girone C di Serie C)

Sarà quindi un girone C 2023/24 di fuoco, in attesa di capire se una tra Pescara e Foggia verrà promossa in Serie B. La data cruciale sarà anche il prossimo 20 giugno, giornata in cui tutte le società di Lega Pro dovranno presentare la richiesta d’iscrizione per il prossimo campionato.

Come funziona il campionato di Serie C: promozione, playoff, playout e retrocessioni

Andando nel dettaglio il campionato di Serie C comprende ben 60 squadre, suddivise in 3 gironi differenti da 20 formazioni ciascuno. Nel campionato 2022/23 il girone A ha visto partecipare club collocati nell’area del nord Italia, il girone B l’area centro-settentrionale (compresa la Sardegna), il girone C tutte le squadre del Mezzogiorno italiano.

Per quanto riguarda le promozioni le squadre che accederanno alla Serie B 2024/25 saranno 4: le tre prime classificate dei tre gironi e una dai playoff. Negli spareggi promozione saranno coinvolte tutte le formazioni classificate tra il 2° e il 10° posto, più la squadra vincitrice della Coppa Italia Serie C: quindi, in totale 28 squadre per un posto in B.

Invece le squadre retrocesse in Serie D saranno nove: le tre formazioni arrivate ultime nei rispettivi gironi e due ai playout (che vedranno coinvolte tutti i club classificati tra il 16° e il 19° posto). Anche la terzultima e la penultima squadra classificata può retrocedere direttamente in D se il distacco in classifica dalla squadra quartultima/quintultima sia superiore a 8 punti.

Credits foto: U.S. Catanzaro 1929; Federico Antonellis; Catania SSD