Catania, col Sorrento per chiudere la pratica salvezza – Hashtag Rossazzurri il Talk #31

Il Catania di Michele Zeoli dopo un mese di astinenza da vittorie, ritrova un successo importante. Il Messina cade al Massimino per 1-0 grazie al rigore siglato da Samuel Di Carmine al 25′ e che vale tre punti pesantissimi. Infatti, gli etnei adesso si ritrovano al quattordicesimo posto a quota 42, ancora però a soli due lunghezze dalla Turris in sedicesima posizione (in zona playout).

Una vittoria di gruppo arrivata con tanta sofferenza. Per gran parte del match il Messina ha tenuto il pallino del gioco, andando però al tiro solo in rare circostanze con Zunno al 38′ e Signorile al 96′. A poco è servito l’ingresso di Emmausso, gettato nella mischia da Modica ad inizio secondo tempo. Molto bene nel primo tempo il Catania, tante le occasioni create dall’asse Peralta-Cicerelli sempre pericolosi e mai domi nei primi 45′.

Adesso però bisogna dare continuità alla bella vittoria di domenica sera. Nel prossimo turno al “Viviani” di Potenza il Catania è atteso dal Sorrento di Vincenzo Maiuri, bestia nera dei rossazzurri. Infatti, negli ultimi due precedenti al Massimino i campani hanno sempre vinto, sia in Poule Scudetto Serie D sia in Serie C. Vincendo la prossima domenica la squadra di Zeoli potrebbe mettere definitivamente in ghiaccio la salvezza, una permanenza in C che vuol dire playoff dalla Fase Nazionale dal primo turno e da testa di serie. Un vantaggio che il Catania non può e non DEVE sprecare.

