Catania, Tabbiani in conferenza: “Questa è una società con una grande storia”

Il Catania F.C. ha presentato ufficialmente il nuovo allenatore per la stagione 2023/24: Luca Tabbiani. L’ex Fiorenzuola, visibilmente emozionato, si è presentato oggi alla stampa presso il President Park Hotel di Aci Castello (CT). Presenti anche il Presidente Ross Pelligra, il Vicepresidente rossazzurro Vincenzo Grella e il Direttore Sportivo Antonello Laneri. È stato presentato anche lo staff tecnico di Tabbiani nel corso della conferenza.

Catania, Tabbiani: “Vogliamo creare quei valori che vuola la società”

Luca Tabbiani si presenta alla stampa e alla città. Alla presenza del Presidente del Catania Ross Pelligra, dell’AD e Vicepresidente Vincenzo Grella e del DS Antonello Laneri, il nuovo allenatore rossazzurro ha parlato nella conferenza stampa di presentazione. “Come prima cosa è ringraziare la società – dice Tabbiani – sia per le parole spese per me e sia per l’opportunità. Questa è una grande società, con una grande storia e un passato importante. Catania è una delle città più importanti d’Italia. La società mi metterà a disposizione una squadra competitiva e da amalgamare però ho la certezza che avremo una buona rosa per fare un grande campionato. Vogliamo creare anche quei valori che vuole la società. Il campionato dirà se ci saremo riusciti.”

Poi Tabbiani si sofferma sul mercato e sulla sua nuova squadra: “Scetticismo? Penso sia giusto visto che – prosegue l’allenatore rossazzurro – “ci sono allenatori con un nome più importante del mio ma sarà compito mio di dimostrare che sono stato all’altezza. Del resto per ogni allenatore c’è sempre stato un punto di partenza. Il mio modello di allenatore è Rolando Maran ex allenatore del Catania. Chi fa questo mestiere si crea una idea di gioco ma è giusto ascoltare anche altri tecnici. Vogliamo avere una mentalità vincente sfruttando il possesso palla e determinare la partita. Inoltre vogliamo cercare di creare più occasioni nel miglior modo possibile. Mi piacciono gli esterni d’attacco bravi a creare l’uno contro uno e Chirico’ sa fare bene questo. Per la punta abbiamo Sarao ma mi piace vedere anche il giovane Popovic ma cercheremo un’altra punta che attacchi la profondità e faccia da raccordo con la squadra. Mi piacerebbe sentire di me a fine stagione che ho saputo fare un ottimo lavoro e che ho saputo trasmettere i valori del club alla squadra.”

Catania, Grella: “L’obiettivo? Costruire una rosa competitiva”

Ha parlato ai microfoni della stampa anche il Vicepresidente del Catania F.C. Vincenzo Grella che ha dichiarato sui temi legati alle infrastrutture: “Ci vuole del tempo, stiamo valutando cosa fare e dove costruire. Ne sto parlando con il mio team, sia per la prima squadra che per le giovanili. Serve pazienza. L’obiettivo per la prossima stagione è quello di creare una rosa competitiva, che possa giocarsi la promozione fino all’ultima giornata. So quanta pressione abbiamo ogni domenica per vincere. Ma dobbiamo iniziare anche a costruire per fare in modo che questo club duri nel tempo.”

Catania, il nuovo staff tecnico 2023/24

Inoltre, nel corso della conferenza e con una nota ufficiale, il Catania ha reso noto la composizione dello staff tecnico che lavorerà con Luca Tabbiani.

Allenatore: Luca Tabbiani

Allenatore in seconda: Michele Coppola

Collaboratore tecnico: Stefano Agresti

Collaboratore tecnico: Emanuele Catania

Allenatore dei portieri: Matteo Tomei

Match analyst: Ivan Alfonso

Preparatore atletico: Paolo Bertoncini

Preparatore addetto alla riabilitazione degli atleti infortunati: Domenico Castello

Team Manager: Armando Pantanelli.

