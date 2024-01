Serie C, Crotone-Catania 3-0: brutto k.o. dei rossazzurri

Il Catania perde per 3-0 allo “Scida” di Crotone. Una sconfitta brutta che fa male e che non dà le risposte chieste da Lucarelli in conferenza pre-gara. Al 33′ la sblocca Giron su punizione e nella ripresa la squadra di Zauli la chiude con Gomez al 68′ e Vinicius al 86′. Su Hashtag Sicilia abbiamo seguito la gara con il live testuale.

Crotone-Catania 3-0: la diretta della partita

97′ – FINALE ALLO SCIDA: CROTONE BATTE CATANIA 3-0!

90′ – Assegnati ben sette minuti di recupero

89′ – Catania ci prova fino alla fine con Di Carmine che esplode un violento sinistro ma para ancora molto bene Dini.

86′ – TERZO GOL DEL CROTONE: VINICIUS SFRUTTA UN ERRORE CLAMOROSO DI CHIRICO’ E SOLO DAVANTI A BETHERS CHIUDE LA PARTITA. 3-0!

83′ – Ancora cambio in casa Crotone: fuori Petriccione, dentro Pannitteri

79′ – Altro cambio per il Crotone: fuori D’Ursi, dentro Bruzzaniti

78′ – Tiro a giro di Cosimo Chiricò dal limite dell’area che però non inquadra la porta

77′ – Catania pericoloso con un velenoso tiro-cross di Cicerelli che impegna ad un’uscita di pugno di Andrea Dini

73′ – Cambia ancora il Catania, fuori Lorenzini e dentro Cicerelli

68′ – RADDOPPIO DEL CROTONE! GUIDO GOMEZ A TU PER TU CON BETHERS NON SBAGLIA. 2-0 PER I CALABRESI.

64′ – Tre cambi per il Catania: entra Welbeck per Quaini, Di Carmine per Costantino e Dubickas per Zanellato

64′ – Primo cambio per il Crotone: esce Vuthaj entra Vitale

62′ – Ammonito Quaini per fallo da ultimo uomo su Vuthaj

58′ – Grandissima occasione per il Catania con Zanellato di testa che impegna Dini ad una super parata. Su azione da corner ancora il centrocampista scuola Milan ci prova e manda di poco alto.

56′ – Ancora Catania molto pericoloso con Chiricò dalla destra che prova a mettere in mezzo una palla forte e tesa che viene deviata in fallo laterale da Papini.

52′ – Primo giallo in casa Catania, ammonito Zanellato

51′ – Ammonito Dini, portiere del Crotone

50′ – Rossazzurri ci provano ancora con un tiro dal limite di Quaini, ma pallone che termina altissimo sopra la porta difesa da Dini.

47′ – Catania pericoloso con Chiricò che dalla destra prova a servire Costantino che non riesce a stoppare il passaggio del numero 32.

46′ – Riprende la gara allo “Scida”

Crotone-Catania 1-0: il primo tempo

45+1′ – FINE PRIMO TEMPO. CROTONE-CATANIA 1-0: AL MOMENTO LA DECIDE UNA PUNIZIONE DI GIRON AL 33′

45′ – Assegnato un minuto di recupero

39′ – Catania che va vicino al pareggio. Affondo dalla destra di Rapisarda per Costantino che non riesce a concludere in porta. Si salva il Crotone.

33′ – GOL DEL CROTONE! PUNIZIONE DI GIRON CHE SOPRENDE BETHERS. 1-0 PER LA SQUADRA DI ZAULI!

30′ – Secondo cartellino giallo per il Crotone: ammonito Papini per gioco pericoloso.

29′ – Altra grandissima occasione per il Crotone: Vuthaj si libera della marcatura di Lorenzini e solo davanti a Bethers spara in curva il pallone del 1-0. Ancora parità allo “Scida”.

23′ – Prima ammonizione per il Crotone: giallo per Vuthaj!

21′ – Grandissima occasione per il Crotone: su azione da corner ci prova indisturbato e in girata Gigliotti che spara alto sopra la porta difesa da Bethers. Nulla da fare per i rossoblù.

16′ – Rete annullata al Catania, posizione irregolare di Rocco Costantino dopo l’imbeccata di Zammarini

13′ – Ancora calabresi pericolosi con Petriccione dai 20 metri che conclude dalla distanza e impegna Bethers in una grande parata.

12′ – Prima occasione per il Crotone, ci prova D’Ursi di testa da calcio d’angolo ma pallone che termina a lato alla destra di Bethers. Si resta 0-0.

10′ – Fase di studio delle due squadra con il Crotone che tiene il Catania nella sua aria di rigore in pressione

4′ – Prima occasione del match per il Catania. Porta palla Zammarini dalla trequarti, servito Costantino che piazza un destro velenoso che impegna Dini in una parata non semplicissima.

1′ – Iniziata Crotone-Catania

18.17 – Quasi terminato il riscaldamento delle due squadre. Fra pochi minuti in campo Crotone e Catania!

Crotone-Catania 3-0: le formazioni ufficiali

CROTONE (3-5-2): Dini; Papini, Loiacono, Gigliotti; Tribuzzi, Petriccione, Vinicius, D’Ursi (dal 79′ Bruzzaniti), Giron; Vuthaj, Gomez. A disposizione: D’Alterio, Luciano, Crialese, Spaltro, Felippe, Rojas, Vitale, Schirò, Pannitteri, Jurcec, Cantisani. Allenatore: Lamberto Zauli.

CATANIA (3-5-2):Bethers; Curado, Lorenzini (dal 73′ Cicerelli), Castellini; Rapisarda, Zammarini, Quaini (dal 64′ Welbeck), Zanellato (dal 64′ Dubickas), Celli; Chiricò, Costantino (dal 64′ Di Carmine). A disposizione: Livieri, Albertoni, Deli, Maffei, De Luca, Popovic, Chiarella. Allenatore: Cristiano Lucarelli

ARBITRO: Il sig. Luca De Angeli della sezione di Milano

ASSISTENTI: Il sig. Alessandro Munerati della sezione di Rovigo e il sig. Giovanni Dell’Orco della sezione di Policoro

QUARTO UOMO: Il sig. Domenico Leone della sezione di Barletta

AMMONITI: 23′ Vuthaj (CRO), 30′ Papini (CRO), 51′ Dini (CRO), 52′ Zanellato (CAT), 62′ Quaini (CAT)

ESPULSI:

RETI: 33′ Giron (CRO), 68′ Gomez (CRO), 86′ Vinicius (CRO)

Crotone-Catania, dove vedere il match in tv o in streaming

Uno dei big match della ventesima giornata del girone C di Serie C è Crotone-Catania. La gara verrà disputata domenica 7 gennaio e con fischio d’inizio previsto per le ore 18.30 presso lo stadio “Ezio Scida”. La partita verrà trasmessa in diretta e integralmente su Sky Calcio nel canale 251, piattaforma sulla quale dove sono visibili tutte le partite della Serie C (compresi playoff, playout e Coppa Italia Serie C). Inoltre, tutti i possessori di abbonamento Sky hanno la possibilità di poter vedere la gara in streaming anche su dispositivi mobili su Sky Go.

Sempre via streaming Crotone-Catania sarà visibile anche su NowTV. Sempre in TV il match dello “Scida” verrà trasmesso gratuitamente su Sestarete, canale 81 del digitale terrestre. Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla partita per tutti i residenti in Sicilia a causa della chiusura del settore ospiti.