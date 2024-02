Serie C, Foggia-Catania 1-1: è pari tra i ragazzi di Lucarelli e Cudini

Il Catania pareggia 1-1 al “Pino Zaccheria” di Foggia contro la squadra di Mirko Cudini. Rossazzurri di Lucarelli avanti al 20′ con Francesco Rapisarda, raggiunti al 34′ dalla prima rete in rossonero di Emanuele Santaniello. Su Hashtag Sicilia abbiamo seguito la gara con la diretta testuale dell’incontro.

Foggia-Catania 1-1: la diretta della partita

90+6′ – FINITA 1-1 ALLO ZACCHERIA TRA FOGGIA E CATANIA

90+4′ – Ammonito nel Catania Tello

90′ – Sei minuti di recupero

88′ – Foggia che sostituisce Tonin, dentro Gagliano

87′ – Cambia il Catania, escono Di Carmine e Quaini, dentro Costantino e Bouah

85′ – Kontek salva un tiro a botta sicura di Odjer, resta a terra l’ex Ternana

83′ – Ammonito nel Catania Rapisarda

82′ – Ci prova Tascone dal limite dell’area e pallone che va di pochissimo fuori

80′ – Doppio cambio Foggia: out Carillo e Tenkorang, dentro Ercolani e Odjer

74′ – Triplo cambio in casa Foggia: fuori Salines e Marino, dentro Vezzoni e Rolando

73′ – Cambio per il Catania: esce Chiarella, entra Cicerelli

71′ – Altro giallo per il Foggia, ammonito Marino

60′ – Primo ammonito nel Foggia: giallo per Carillo

57′ – Occasione Foggia: Carillo di testa di coscia prende una clamorosa traversa

56′ – Foggia ancora vicino al gol, sfiora l’autorete Monaco che anticipo per un pelo Santaniello

55′ – Zammarini si fa male, dentro nel Catania Nana Welbeck

54′ – Foggia pericoloso con un tiro velenoso sull’esterno destro di Salines che termina di poco alto

46′ – VIA ALLA RIPRESA. Catania che inserisce Tello al posto di Peralta

45+3′ – FINE PRIMO TEMPO: 1-1 TRA FOGGIA E CATANIA

45+2′ – Ci prova in torsione Tonin e Foggia vicino al gol

45′ – CATANIA IN 10! Espulso Haveri per doppio giallo

35′ – Primo giallo della gara: ammonito Haveri del Catania

34′ – PAREGGIA IL FOGGIA! SANTANIELLO PAREGGIA L’INCONTRO SU ASSIST DI MILLICO.

20′ – CATANIA IN VANTAGGIO!! IN RETE IL CAPITANO FRANCESCO RAPISARDA, ROSSAZZURRI AVANTI A FOGGIA!

19′ – Prima occasione per il Catania con Ivan Kontek che va al tiro dopo un rimpallo in area. Pallone che termina alto sopra la porta difesa da Perina

15′ – Ci prova il Foggia di testa con Tenkorang su assist di Millico, ma para bene ancora Albertoni

11′ – Prime fasi di studio ma ancora partita che non si sblocca

4′ – Subito Foggia pericoloso, ci prova Millico a giro ma para molto bene Albertoni. Rossoneri vicini al vantaggio

1′ – Fischio d’inizio allo Zaccheria, inizia Foggia-Catania

Calcio d’inizio alle ore 20.45 al “Pino Zaccheria”

Foggia-Catania 1-1: il tabellino

FOGGIA (4-3-3): Perina; Salines (dal 74′ Vezzoni), Riccardi, Carillo (dal 80′ Ercolani), Rizzo; Tascone, Marino (dal 74′ Rolando), Tenkorang (dal 80′ Odjer), Millico, Santaniello, Tonin (dal 88′ Gagliano). A disposizione: De Simone, Nobile, Silvestro, Castaldi, Martino, Antonacci, Manneh, Papazov, Brancato, Embalo. Allenatore: Mirko Cudini

CATANIA (3-4-1-2): Albertoni; Castellini, Kontek, Monaco; Rapisarda, Zammarini (dal 55′ Welbeck), Quaini (dal 87′ Bouah), Haveri; Peralta (dal 46′ Tello); Di Carmine (dal 87′ Costantino), Chiarella (dal 73′ Cicerelli). A disposizione: Furlan, Donato, Curado, Tello, Welbeck, Cicerelli, Chiricò. Allenatore: Cristiano Lucarelli

ARBITRO: Il sig. Abdoulaye Diop della sezione di Treviglio

ASSISTENTI: Il sig. Matteo Paggiola della sezione di Legnago e il sig. Marco Giudice della sezione di Frosinone

QUARTO UOMO: Il sig. Luca Cherchi della sezione di Carbonia

AMMONITI: 35′ Haveri (CAT), 60′ Carillo (FOG), 71′ Marino (FOG), 83′ Rapisarda (CAT)

ESPULSI: 45′ Haveri (CAT)

RETI: 20′ Rapisarda (CAT), 34′ Santaniello (FOG)

Foggia-Catania: dove vedere il match in tv o streaming

L’incontro del “Pino Zaccheria” di Foggia è uno dei big match di giornata nel girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che tutte le partite della Lega Pro sono visibili per tutti gli abbonati Sky ed è anche possibile usufruire del servizio Sky Go su smartphone e tablet. L’incontro verrà trasmesso sul canale 253 di Sky Calcio.

Inoltre, Foggia-Catania si potrà vedere anche via streaming su Now, che ha diritti esclusivi per le gare di Serie C per le stagioni 2023/24 e 2024/25. Per usufruire del servizio basta scaricare l’app in qualsiasi dispositivo, anche SmartTV. Non sarà possibile vedere gratuitamente la partita dello “Zaccheria”.