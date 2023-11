Due vittorie su due per il Catania: la “zona Lucarelli” colpisce ancora

Sei punti pesantissimi in chiave classifica, morale e per il percorso in campionato. Il Catania di Cristiano Lucarelli vince ancora superando per 1-0 il Giugliano ottenendo la seconda vittoria consecutiva in stagione. Ancora una rete arrivata nei minuti finali e questa volta grazie al suo bomber Samuel Di Carmine. Si può definire “effetto Lucarelli”?

Catania, due vittorie sofferte ma pesantissime…

Sofferenti, tenaci ma soprattutto vincenti. Il Catania vince 1-0 in trasferta contro il Giugliano di Valerio Bertotto. Al 80′ è una rete di Samuel Di Carmine a regalare altri tre punti pesantissimi in ottica per la riconcorsa alle primissime posizioni. Una vittoria sporca ma efficace anche perché in fondo in Serie C si vince anche e soprattutto così: soffrendo e tenendo duro.

Una squadra che nelle gare contro Turris e Giugliano ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, non demordendo mai dal 1′ al 96′. Tanti i miglioramenti a livello tattico. Squadra molto ordinata e attenta a concedere davvero poco agli avversari. In fondo in 180 minuti il Catania ha subito un solo vero tiro in porta, ovvero la rete di De Felice al 80′ della scorsa gara.

Di Carmine il talismano rossazzurro: quando va in gol il Catania vince sempre

Se il Catania ha un suo portafortuna è senza ombra di dubbio Samuel Di Carmine. L’ex Verona e Cittadella ha deciso la gara contro il Giugliano realizzando all’80′ tanto sporca ma parecchio pesante. Si tratta della sua sesta rete stagionale di cui la terza in trasferta sempre in Campania (dopo la doppietta del 1 ottobre contro la Casertana).

Quando Di Carmine segna il Catania vince. Sarà un caso? Dipende, ma sicuramente Samuel è un giocatore importante per i rossazzurri e Cristiano Lucarelli punta molto sul bomber fiorentino. Obiettivo personale? La doppia cifra non è troppo lontana, ma già c’è la certezza che dopo 15 partite quando Samuel gioca trascina l’attacco con grandissima esperienza.

Adesso la Coppa Italia e un filotto di successi in attesa della gara contro il Benevento del 23 dicembre

La cura Lucarelli per il Catania sta iniziando a dare i suoi primi frutti positivi. Due vittorie in campionato che servivano a ridare entusiasmo all’ambiente ma soprattutto ad un gruppo squadra parso fin troppo spento sotto la gestione Tabbiani. Una squadra che ha adesso una parvenza di ordine tattico e di mentalità aggressiva per tutto l’arco della partita.

Adesso però Lucarelli avrà una settimana di fuoco. Mercoledì 29 al “Massimino” è atteso il Crotone di Zauli per gli ottavi di Coppa Italia Serie C, obbiettivo dichiarato da parte di staff tecnico e società. Poi domenica 3 dicembre sempre al Cibali c’è la sfida contro la Virtus Francavilla, in programma alle ore 20.30. Due gare in cui il Catania non può permettersi di sbagliare quasi nulla se vuole dare un senso a questi due successi contro Turris e Giugliano.