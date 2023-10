Serie C, Messina-Avellino 1-0: prima vittoria per i giallorossi, cadono i ragazzi di Pazienza

Clamoroso al “Franco Scoglio”. Il Messina trova la prima vittoria stagionale e lo fa in grandissimo stile. Battuto l’Avellino per 1-0 grazie alla rete di Vincenzo Plescia al 29′, un gol pesantissimo per morale e classifica. Dopo due pari e una sconfitta, questo successo rilancia i ragazzi di Modica che guardano con più fiducia al futuro.

Messina-Avellino 1-0: il tabellino

MESSINA (4-3-3): Fumagalli; Lia, Ferrara, Ortisi, Manetta; Firenze (dal 68′ Zunno), Frisenna, Scafetta (dal 82′ Polito); Plescia, Emmausso (dal 69′ Cavallo), Ragusa (dal 52′ Buffa). A disposizione: De Matteis, Di Bella, Darini, Tropea, Pacciardi, Zammit, Luciani. Allenatore: Giacomo Modica

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Cionek, Rigione (dal 26′ Mulè), Benedetti; Cancellotti (dal 84′ Ricciardi), Palmiero, Lores Varela (dal 84′ Marconi), Armellino, Tito (dal 60′ Sannipoli); Patierno (dal 61′ Gori), Sgarbi. A disposizione: Pane, Pizzella, Ricciardi, Maisto, Pezzella, Marconi, Tozaj. Allenatore: Michele Pazienza

ARBITRO: Il sig. Andrea Ancora della sezione di Roma 1

ASSISTENTI: Il sig. Roberto D’Ascanio della sezione di Roma 2 e il sig. Massimiliano Starnini della sezione di Viterbo

QUARTO UOMO: Il sig. Alessandro Gervasi della sezione di Cosenza

AMMONITI: 17′ Manetta (MES); 59′ Mulè (AVE), 71′ Cavallo (MES), 73′ Zunno (MES) 90+1′ Benedetti (AVE)

ESPULSI: –

RETI: 29′ Plescia (MES)