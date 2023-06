Serie C, l’ACR Messina ha presentato la domanda di iscrizione

La luce in fondo ad un tunnel che sembrava buio se non oscuro. Il Messina del patron Pietro Sciotto ha presentato tutta la documentazione necessaria per iscriversi in Lega Pro. Un atto che non sembrava per nulla scontato fino a neanche 24 ore fa, visto che lo stesso Sciotto aveva comunicato le sua intenzione di non iscrivere il club in Serie C. Invece, nella giornata di oggi, il Messina ha presentato la domanda di iscrizione per la stagione 2023/24.

Messina, presentata la documentazione per iscriversi in Lega Pro: il comunicato

Sembra essere tornato il sereno in casa ACR Messina. Il patron Pietro Sciotto ha presentato tutta la documentazione necessaria per iscrivere la squadra giallorossa in Serie C. Un atto per salvaguardare la storia del club siciliano ed evitare un’altra triste ripartenza dalla Serie D. A confermare tutto ciò è un comunicato del Messina tramite i propri canali social, che recita:

“L’ACR Messina comunica di avere prodotto ed inoltrato alla Lega Pro tutta la documentazione richiesta dalla normativa federale per l’iscrizione al campionato di serie C 2023/24 entro i limiti temporali.”

Quindi. per adesso. tutto in regola. Tra le 60 squadre di Serie C solo il Pordenone non ha presentato la domanda di iscrizione in Lega Pro. A confermarlo anche il comunicato ufficiale della Lega Pro:

“Firenze, 21 giugno 2023. Si è tenuto nel pomeriggio di oggi, il Consiglio Direttivo della Lega Pro, sul tema specifico delle iscrizioni al campionato di Serie C 2023/24. Il Consiglio ha constatato che la domanda di ammissione alla Lega Pro per la stagione 2023/24 è stata presentata da 59 club. Quindi il Consiglio ha visionato e certificato la documentazione depositata, al fine di effettuare le dovute comunicazioni agli organi federali competenti, che dovranno valutare la presenza dei requisiti previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali. Soltanto il Pordenone Calcio non ha presentato domanda di iscrizione”.

Credits foto: Lacasadic.com