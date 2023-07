Palermo, ufficiale l’arrivo di Vasic dal Padova

Il Palermo ufficializza il secondo colpo stagionale. Dopo Fabio Lucioni, adesso è ufficiale il tesseramento di Aljosa Vasic, centrocampista classe 2002 proveniente dal Padova. Il club rosanero ha pagato 2 milioni di euro ai veneti firmando un contratto quinquennale con i siciliani.

Vasic al Palermo: il comunicato ufficiale del club rosanero

Adesso è ufficiale. Aljosa Vasic è un giocatore del Palermo, dopo tre stagioni di Serie C il centrocampista classe 2002 sbarca in Sicilia. Il Padova incassa due milioni di euro, dopo una stagione da 8 gol e 4 assist in 35 presenze. Coi rosanero il calciatore serbo ha firmato un contratto fino al 2028. Di seguito il comunicato ufficiale del club:

“Il Palermo F.C. comunica di aver acquisito dal Calcio Padova le prestazioni sportive di Aljosa Vasic. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo, legandosi al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2028. Ad Aljosa il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.”