Coppa Italia Serie C, Rimini-Catania 1-0: passano i romagnoli nella gara d’andata

Il Catania di Cristiano Lucarelli perde al “Romeo Neri” di Rimini per 1-0 la semifinale d’andata di Coppa Italia Serie C. A decidere l’incontro è una rete al 38′ di Lamesta, arrivata dopo un errore difensivo dei rossazzurri. Squadra etnea però che nel corso dei novanta minuti ha colto due legni e al 75′ è rimasta in 10 per l’espulsione di Zammarini. La gara di ritorno è in programma il 28 febbraio e i siciliani avranno solo un risultato su tre per andare in finale.

Rimini-Catania 1-0: la diretta della partita

90+6′ – FINALE AL NERI. IL RIMINI BATTE IL CATANIA 1-0!

90+1′ – Ci prova su punizione Cicerelli, ma para bene Colombo

90′ – Sei minuti di recupero assegnati dal quarto uomo

87′ – Altro giallo per i siciliani, ammonito Chiarella

82′ – Ammonito nel Catania Ivan Kontek

80′ – Ultimo cambio per Lucarelli: fuori Di Carmine dentro Cianci

76′ – I rossazzurri cambiano ancora: fuori Peralta dentro Zanellato

75′ – CATANIA IN 10. Espulsione diretta per Zammarini per un fallo giudicato pericoloso.

74′ – Catania in attacco: Cicerelli mette un tiro-cross insidioso che per pochissimo non batte Colombo

71′ – Ancora rossazzurri che cercano la rete del pari, dopo un uscita quasi a vuoto di Colombo ci prova Welbeck al volo che manda di poco alto.

68′ – Subito Cicerelli pericoloso appena entrato, l’esterno del Catania va vicino al pareggio

66′ – Girandola di sostituzioni. Rimini sostituisce Leoncini per Tofanari, mentre il Catania cambia Costantino e Curado per Cicerelli e Bouah

61′ – Rimini pericoloso con Lamesta che sfugge alla marcatura di Castellini e mette in mezzo in pallone molto pericoloso

56′ – Cambi in casa Rimini: dentro Morra e Marchesi per Cernigoi e Delcarro

53′ – Palo del Catania!! Zammarini con un tiro dall’area piccola a giro coglie un clamoroso palo. Resta avanti il Rimini

46′ – Inizia il secondo tempo. Lucarelli toglie Quaini per Zanellato e Troise cambia Malagrida per Iacoponi

45+2′ – FINE PRIMO TEMPO AL “NERI”: RIMINI-CATANIA 1-0

45’+1′ – Cartellino giallo per Malagrida del Rimini

45′ – Assegnati due minuti di recupero

44′ – Catania ad un passo dal pareggio con Zammarini che a porta praticamente vuota dopo una mischia colpisce la traversa. Rossazzurri vicinissimi all’1-1.

43′ – Il Catania prova a pareggiarla con una punizione di Castellini dal limite dell’area ma il pallone termina di poco a lato

38′ – RIMINI IN VANTAGGIO: LAMESTA A TU PER TU CON BETHERS LO SUPERA E PORTA IN VANTAGGIO GLI EMILIANI! 1-0

36′ – Rimane a terra Lepri dopo uno scontro con Castellini, gioco momentaneamente fermo

29′ – Conclusione ancora pericolosa di Lamesta e Rimini che sfiora il gol del vantaggio

26′ – Super occasione per il Catania. Di Carmine, servito da Peralta, concede un assist invitante per Costantino che viene fermato da Colombo. Si resta 0-0 al “Neri”.

21′ – Palo del Rimini! Lamesta dai 25 metri calcia a giro e scheggia il palo alla destra di Bethers. Biancorossi ad un passo dal vantaggio!

17′ – Prima ammonizione del match: giallo per Quaini del Catania

13′ – Prima occasione della partita. Castellini su schema di punizione becca Curado che per poco non riesce a battere Colombo. Ad ogni modo era posizione di fuorigioco.

5′ – Primissime fasi di studio delle due squadre

1′ – FISCHIO D’INIZIO, VIA A RIMINI-CATANIA

Rimini-Catania 1-0: il tabellino

RIMINI (4-3-3): Colombo; Lepri, Pietrangeli, Gorelli, Semeraro; Leoncini (dal 66′ Tofanari), Langella, Delcarro (dal 56′ Marchesi); Lamesta (dal 46′ Iacoponi), Cernigoi (dal 56′ Morra), Malagrida. A disposizione: Colombi, Stanga, Accursi, Sala, Rosini, Satalino. Allenatore: Emanuele Troise

CATANIA (3-4-1-2): Bethers; Curado (dal 66′ Bouah), Kontek, Monaco; Chiarella, Zammarini, Quaini (dal 46′ Welbeck), Castellini; Peralta (dal 76′ Zanellato); Costantino (dal 66′ Cicerelli), Di Carmine (dal 80′ Cianci). A disposizione: Albertoni, Donato, Rapisarda, Ladinetti, Popovic. Allenatore: Cristiano Lucarelli

ARBITRO: Il sig. Domenico Mirabella della sezione di Napoli

ASSISTENTI: Il sig. Federico Linari della sezione di Firenze e il sig. Emanuele Famarulo della sezione di Barletta

QUARTO UOMO: Il sig. Abdoulaye Diop della sezione di Treviglio

AMMONITI: 17′ Quaini (CAT), 45′ Malagrida (RIM), 82′ Kontek (CAT), 87′ Chiarella (CAT)

ESPULSI: 76′ Zammarini (CAT)

RETI: 38′ Lamesta (RIM)

Rimini-Catania: dove vedere il match in tv o streaming

L’incontro del “Neri” di Rimini è uno dei big match di giornata della stagionali per il Catania visto che i rossazzurri hanno come obiettivo finale la vittoria della Coppa Italia Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che tutte le partite della Lega Pro (compresi anche playoff, playout e Coppa Italia) sono visibili per tutti gli abbonati Sky ed è anche possibile usufruire del servizio Sky Go su smartphone e tablet. L’incontro verrà trasmesso sia sul canale 201 di Sky Sport HD che sul canale 251 di Sky Calcio HD.

Inoltre, Rimini-Catania si potrà vedere anche via streaming su Now, che ha diritti esclusivi per le gare di Serie C per le stagioni 2023/24 e 2024/25. Per usufruire del servizio basta scaricare l’app in qualsiasi dispositivo, anche SmartTV. Non sarà possibile vedere gratuitamente la partita del “Neri”.