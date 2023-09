Serie D girone I: il programma della 3° giornata

Non ci si ferma mai in Serie D. Il 20 settembre si giocherà anche in turno infrasettimanale e scenderanno in campo tutte le squadre dei gironi A, B e I. Nel torneo che mette di fronte tutte le squadre siciliane, calabresi e campane ci saranno tante sfide interessanti. Trapani che torna in campo a Castrovillari in trasferta. Licata e Vibonese si giocano la vetta del girone I contro Canicattì e Ragusa. Riposa l’Acireale, mentre è rinviata LFA Reggio Calabria-Lamezia Terme.

Turno infrasettimanale di fuoco nel girone I di Serie D. Tantissime partite importanti che possono muovere in maniera importante la classifica in queste prime giornate. Nel terzo turno è in programma Canicattì-Licata, coi gialloblù a caccia della terza vittoria consecutiva per mantenere la vetta del girone. Stesso impegno per la Vibonese che sarà impegnata al “Razza” contro il Ragusa di Ignoffo.

Torna in campo dopo il turno di riposo il Trapani di Alfio Torrisi che sarà ospite del Castrovillari, ancora a zero punti in classifica. Il Siracusa, invece, sarà impegnato al “Mazzola” contro la Sancataldese, altra formazione ancora a secco di punti. Cerca la prima vittoria in casa l’Akragas di Coppa che affronterà il Città di Sant’Agata e vuole dare continuità alla vittoria esterna contro la Gioiese. Rinviata LFA Reggio Calabria-Lamezia Terme e riposa l’Acireale.

