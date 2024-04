Serie C, Sorrento-Catania: la diretta della partita

Il Catania torna in campo questa sera alle ore 20.00 contro il Sorrento, gara valevole per la trentasettesima giornata di Serie C girone C. I rossazzurri vogliono tornare a vincere anche in trasferta dopo il successo per 1-0 ottenuto domenica scorsa contro il Messina. Un risultato positivo a Potenza per la squadra di Zeoli potrebbe valere la salvezza ed allontanare aritmeticamente l’incubo playout.

Sorrento-Catania: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Fischio d’inizio previsto per le ore 20.00

Sorrento-Catania: le formazioni ufficiali

SORRENTO (-):

CATANIA (-):

ARBITRO: Il sig. Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera

ASSISTENTI: Il sig. Giovanni Dell’Orco della sezione di Policoro e il sig. Fabio Dell’Arciprete della sezione di Vasto

QUARTO UOMO: Il sig. Giuseppe Rispoli della sezione di Locri

AMMONIZIONI:

ESPULSIONI:

RETI:

Sorrento-Catania: dove vedere la partita in tv o in streaming

L’incontro in programma all’Alfredo Viviani di Potenza vale la trentasettesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che tutte le partite della Lega Pro sono visibili per tutti gli abbonati Sky ed è anche possibile usufruire del servizio Sky Go su smartphone e tablet. L’incontro verrà trasmesso sui canali 254 di Sky Calcio.

Inoltre, Sorrento-Catania si potrà vedere anche via streaming su NowTV, che ha diritti esclusivi per le gare di Serie C per le stagioni 2023/24 e 2024/25. Per usufruire del servizio basta scaricare l’app in qualsiasi dispositivo, anche SmartTV. Inoltre, la partita non sarà possibile vederla gratuitamente in nessun’altra piattaforma o canale tv.