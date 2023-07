Trapani, presentata domanda di ripescaggio in Serie C

Il Trapani ha presentato ufficialmente la domanda di ripescaggio in Lega Pro. La squadra del Presidente Valerio Antonini ha comunicato, tramite una nota pubblicata sul sito ufficiale, di aver effettuato tutte le procedure per presentare domanda. Di seguito il comunicato ufficiale.

Trapani, la squadra siciliana presenta domanda di ripescaggio in Lega Pro

Il Trapani ha ufficialmente presentato la domanda di ripescaggio in Lega Pro. A comunicarlo è la stessa società del Presidente Valerio Antonini, tramite una nota ufficiale. Un’ipotesi che il numero uno granata che aveva avanzato in una conferenza indetta per la società di basket trapanese.

“Se avessi potuto pagare una clausola per la Serie C – ha spiegato Antonini –, lo avrei fatto: ci sono altri criteri. Credo però sia meglio presentarci da vincitori dalla Serie D. Abbiamo sottoscritto dei precontratti e da lunedì potremmo tramutarli in contratti. Si tratta di una serie di giocatori di livello tale che sono certo ci faranno vincere il campionato“.

Dunque, poche ore fa la società granata ha ufficialmente presentato domanda di ripescaggio in Lega Pro. Ecco la nota ufficiale del club:

“La società FC Trapani 1905 comunica che, nella giornata di ieri, ha provveduto a depositare l’intera documentazione necessaria a formalizzare la richiesta di ripescaggio al campionato di Serie C. Depositato presso la sede FIGC di Roma l’assegno circolare del contributo straordinario (pari a euro 300.000), criteri infrastrutturali, criteri sportivi-organizzativi e Covisoc.”

Credits foto: Trapani FC 1905