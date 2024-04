Serie C, Virtus Francavilla-Catania: le formazioni ufficiali

Il Catania di Michele Zeoli torna a rituffarsi nelle vicende di campionato. Dopo la vittoria della Coppa Italia Serie C, i rossazzurri sono di scena alla Nuovarredo Arena contro la Virtus Francavilla di Alberto Villa. E’ uno scontro diretto per evitare l’incubo playout e aggiudicarsi la salvezza. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra diretta testuale dell’incontro.

Virtus Francavilla-Catania: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

18.30 – Calcio d’inizio di Virtus Francavilla-Catania

Virtus Francavilla-Catania: le formazioni ufficiali

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Branduani; Dutu, Monteagudo, Gasbarro; Macca, Izzillo, Laaribi, Carella, Biondi; Artistico, Contini. A disposizione: Carretta, Lucatelli, De Marino, Gavazzi, Ingrosso, Polidori, Molnar, Garofalo, Risolo, Agostinelli, Vapore, Nicoli. Allenatore: Alberto Villa

CATANIA (3-5-2): Albertoni; Castellini, Monaco, Celli; Rapisarda, Welbeck, Quaini, Zammarini, Marsura; Costantino, Di Carmine. A disposizione: Toscano, Donato, Kontek, Bouah, Chiarella, Ndoj, Peralta, Haveri, Chiricò, Cianci. Allenatore: Michele Zeoli

ARBITRO: Il sig. Matteo Centi della sezione di Terni

ASSISTENTI: Il sig. Marco Croce della sezione di Nocera Inferiore e il sig. Davide Conti della sezione di Seregno

QUARTO UOMO: Il sig. Fabio Rosario Lungo della sezione di Napoli

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Virtus Francavilla-Catania: dove vedere il match in tv o in streaming

L’incontro in programma alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana (BR) vale la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che tutte le partite della Lega Pro sono visibili per tutti gli abbonati Sky ed è anche possibile usufruire del servizio Sky Go su smartphone e tablet. L’incontro verrà trasmesso sui canali 254 di Sky Calcio.

Inoltre, Virtus Francavilla-Catania si potrà vedere anche via streaming su NowTV, che ha diritti esclusivi per le gare di Serie C per le stagioni 2023/24 e 2024/25. Per usufruire del servizio basta scaricare l’app in qualsiasi dispositivo, anche SmartTV. Inoltre, la partita non sarà possibile vederla gratuitamente in nessun’altra piattaforma o canale tv.