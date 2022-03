SANTA MARIA LA SCALA (CT) – Dalle 15:30 circa risulta disperso in mare un giovane di 27 anni.

Immediatamente la Sala Operativa della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Catania ha avviato le attività di ricerca in località Santa Maria La Scala, inviando sul posto la motovedetta SAR CP888 e 2 battelli costieri per perlustrare la zona.

Nell’area delle operazione anche un battello dei vigili del fuoco e una motovedetta della guardia di finanza.

Dalle prime ricostruzioni dei fatti il ragazzo si è immerso in acqua non curante delle pessime condizioni marine insieme al fratello che è riuscito con l’aiuto di un passante a uscire dall’acqua e mettersi in salvo.

La Sala Operativa dell’ 11° Centro Secondario di Soccorso Marittimo della Guardia Costiera di Catania, Centro di Coordinamento Soccorsi (Rescue coordination centre), che coordina le attività di ricerca, ha chiesto l’intervento in zona di un elicottero e di un sommozzatori dei vigili del fuoco