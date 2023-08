Catania Crotone: dove vedere la partita in TV e streaming

Mancano solo 2 giorni e sarà Catania Crotone. Questo match sarà quello di apertura del campionato di Lega Pro. Fischio d’inizio venerdì 1 settembre alle ore 19.45 in un Massimino che si prevede quasi tutto esaurito (già la campagna abbonamenti è arrivata oltre 13.000 spettatori). Ma dove si può vedere la partita in TV e in streaming?

Catania Crotone: ecco dove vedere la partita in TV e streaming

Il match d’apertura della Lega Pro 2023/24 sarà Catania Crotone. La squadra di Tabbiani farà il suo esordio in un Massimino con il pubblico delle grandi occasioni. Ma dove si potrà vedere la partita?

L’incontro sarà visibile in TV su Sky, che per i prossimi due anni avrà l’esclusiva per trasmettere tutte le gare della Serie C. La partita sarà trasmessa sul canale 202 di Sky Calcio. Inoltre, Catania Crotone si può vedere anche via streaming: sia sull’applicazione SkyGo (sempre sullo stesso canale citato sopra) e sia su NowTV.

Catania Crotone: i precedenti

Un esordio col botto al Massimino per Catania e Crotone, pronte a darsi battaglia venerdì 1 settembre alle ore 19.45. I precedenti in campionato sono tutti favorevoli ai rossazzurri. Calabresi che hanno espugnato il Cibali solo nel 1999/00 in Coppa Italia Serie C. L’ultimo precedente risale al 2014/2015 in Serie B, match terminato 1-1 con le reti di Torregrossa e Castro.

Serie C 1948/49 : Catania-Crotone 6-1

: Catania-Crotone 6-1 C 1974/75 : Catania-Crotone 4-1

: Catania-Crotone 4-1 Serie C/C 1977/78 : Catania-Crotone 3-1

: Catania-Crotone 3-1 Serie C2/C 1997/98 : Catania-Crotone 2-0

: Catania-Crotone 2-0 Coppa Italia Serie C 1998/99 : Catania-Crotone 4-0

: Catania-Crotone 4-0 Serie C1/B 1999/00 : Catania-Crotone 2-1

: Catania-Crotone 2-1 Coppa Italia Serie C 1999/00 : Catania-Crotone 1-2

: Catania-Crotone 1-2 Coppa Italia 2002/03 : Catania-Crotone 0-0

: Catania-Crotone 0-0 Serie B 2004/05 : Catania-Crotone 1-0

: Catania-Crotone 1-0 B 2005/06 : Catania-Crotone 3-2

: Catania-Crotone 3-2 Serie B 2014/15: Catania-Crotone 1-1

VITTORIE CATANIA: 8

PAREGGI: 2

VITTORIE CROTONE: 1

RETI CATANIA: 27

RETI CROTONE: 9

Catania, quasi 13.000 abbonati in una settimana

Solo 7 giorni di campagna abbonamenti e la tifoseria del Catania ha lanciato un messaggio di sostegno chiarissimo a squadra e società. La quota al momento è a 12.739 abbonamenti sottoscritti, con la curva nord già da tempo esaurita. Per il match con il Crotone da mercoledì alle ore 16.00 sarà possibile acquistare i biglietti per assistere al match del Massimino.