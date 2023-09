Catania, tutti gli orari delle partite di Serie C del mese di ottobre

La Lega Pro in data odierna ha comunicato tutti gli orari dalla sesta all’undicesima giornata che copre tutto il mese di ottobre. Solo un turno infrasettimanale e nessuna in serale per i rossazzurri.

Tutti gli orari delle partita dalla sesta all’undicesima giornata

La Lega Pro ha comunicato tutti gli orari delle partite che vanno dalla sesta all’undicesima giornata. Il Catania giocherà solo una volta di sabato, il 14 ottobre contro la Juve Stabia a Castellammare di ST. (NA) alle ore 14.00. Le restanti gare saranno disputate tutte la domenica in orari pomeridiani e non più serali come le prime cinque giornate di campionato. Tra le partite spicca il big match di fine mese contro l’Avellino di Michele Pazienza, diretta concorrente per la corsa promozione.

Al momento è previsto solo un turno infrasettimanale nel mese di ottobre. Mercoledì 25 ottobre alle ore 18.30 i rossazzurri saranno impegnati nella trasferta laziale contro il Monterosi di Menichini. Occhio però che sempre nel mese di ottobre potrebbe aggiungersi pure la trasferta di Brindisi (oltre che alla gara di Coppa Italia Serie C contro il Messina).