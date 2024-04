Catania, “harakiri” col Sorrento: salvezza rimandata contro il Benevento

Il Catania di Michele Zeoli viene sconfitto al “Viviani” di Potenza contro il Sorrento per 3-2. La squadra di Maiuri sblocca l’incontro solo nel secondo tempo con le reti di Loreto al 49′, Cuccurullo al 71′ e Ravasio al 84′. Non bastano ai rossoazzurri i due gol di Pietro Cianci tra l’86’ e il 90′. Adesso per salvarsi i siciliani devono fare risultato contro il Benevento sabato prossimo e vedere i risultati delle avversarie.

Salvezza ancora lontana: il Sorrento batte il Catania

Al “Viviani” di Potenza il Catania di Michele Zeoli poteva chiudere ogni discorso sulla corsa salvezza battendo il Sorrento di Maiuri. Una vittoria garantiva una settimana più serena e senza dubbio poteva dare fiducia mentale a una squadra che spesso non ha stima nei propri mezzi. Invece, è arrivata un’altra sconfitta, la diciassettesima in campionato e la diciannovesima stagionale (contando le gare in Coppa Italia Serie C). I rossoneri vincono meritatamente 3-2 tenendo il pallino del gioco per quasi tutti i 90 minuti di gioco.

Dopo un primo tempo avaro di emozioni, al 49′ il Sorrento la sblocca. Cavalcata di Kolaj dalla destra e taglio perfetto di Loreto che appoggia in rete il pallone del 1-0. Al 71′ ancora l’albanese ex Pescara serve Cuccurullo che con un destro potente segna la rete del 2-0. Al 84′ i campani triplicano con Ravasio su un mancato contropiede dei rossazzurri e su topica di Albertoni. Serve solo alle statistiche la prima doppietta col Catania di Pietro Cianci al 86′ e al 90′, i siciliani purtroppo si sono svegliati troppo tardi. Nei minuti di recupero Marsura viene espulso per un fallo di reazione. Il Sorrento vince e continua a sperare nei playoff.

Catania, cosa serve per la salvezza aritmetica?

Il Catania sabato alle 18.30 al “Massimino” affronterà il Benevento di Gaetano Auteri, gara valevole per la trentottesima giornata di campionato. L’ultima gara del girone C delineerà la griglia playoff e quella dei playout. I rossazzurri sono nel limbo tra l’inferno degli spareggi salvezza e il paradiso di giocarsi le proprie carte dalla Fase Nazionale dei playoff grazie alla vittoria in Coppa Italia Serie C. Ma vediamo al momento la classifica:

14) Potenza 42 (salvezza diretta)

15) Catania 42 (salvezza diretta)

16) Turris 41 (salvezza diretta perché ha più di 8 punti di distacco dalla penultima)

17) Monopoli 39 (playout)

18) Virtus Francavilla 34 (playout)

19) Monterosi 32 (retrocessione diretta in Serie D)

Di conseguenza vediamo il prossimo turno per capire anche quali sono le partite che i rossazzurri devono guardare con grande attenzione. Il turno si giocherà tutto in contemporanea sabato 27 aprile alle 18.30:

Brindisi- Turris

Catania -Benevento

-Benevento Monopoli -Messina

-Messina Monterosi -Foggia

-Foggia Potenza–Virtus Francavilla

Quindi, ancora una volta il Catania ha il destino fra le proprie mani. Una vittoria sigillerebbe la salvezza aritmetica, ma il Benevento è in lotta per il secondo posto con l’Avellino e sicuramente non verrà in Sicilia per regalare punti. Ma, tuttavia, bisogna guardare con grande attenzione i risultati di Monterosi e Virtus Francavilla, perché ricordiamo che con più di 8 punti di stacco (quindi 9) i playout non si disputano. Quindi, potenzialmente, i rossazzurri anche in caso di arrivo al sedicesimo posto (o al diciassettesimo in base ai risultati) potrebbero salvarsi senza fare gli spareggi.